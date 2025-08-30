Tite festeja o destaque de São Caetano na saúde

Tite Campanella (PL) não se cabia de contentamento nesta quinta-feira (28). Ele passou o dia comemorando o fato de São Caetano ter alcançado o posto de cidade com a melhor saúde do Brasil entre as 418 congêneres nacionais que possuem mais de 80 mil habitantes, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Municípios divulgado na quarta-feira, em Brasília, pelo CLP (Centro de Liderança Pública). O liberal entende que o desempenho pode ser o ponto de inflexão do setor após as críticas que recebeu nos primeiros meses de seu governo. Por isso, a ordem dada expressamente à secretária Adriana Berringer Stephan é investir na qualificação dos serviços da área com foco na satisfação dos pacientes. Uma das grandes apostas é a agilização do fluxo de atendimento, via fast track, que acaba de ser implementada no pronto-socorro no Hospital de Emergências Albert Sabin.

BASTIDORES

Agenda

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-foto) visita hoje o Grande ABC e deve confirmar o repasse de R$ 150 milhões em recursos para a saúde às sete cidades durante compromisso no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, às 9h30. Na sequência, antes de se dirigir a São Bernardo, onde deve inaugurar a Praça da Cidadania, no Jardim Planalto, às 15h, ele faz um pit stop na sede do Diário para conceder uma entrevista exclusiva aos jornalistas do principal veículo de comunicação da região.

Ao infinito e além

Vice-presidente da Câmara de Santo André, Ana Veterinária (PSD) ensaia voos cada vez mais altos e ousados, incluindo interlocução com lideranças das esferas estaduais e até nacionais. Na quarta-feira, ela compareceu como convidada de honra de seu partido ao jantar de gala do Congresso Estadual de Municípios, na Capital, onde conversou com o governador Tarcísio de Freitas e com Gilberto Kassab, presidente de seu partido, e secretário de Estado de Governo e Relações Institucionais.

Aceno

O ex-vereador Adauto Reggiani, que na última eleição recebeu 685 votos pelo Podemos e não conseguiu assegurar cadeira na Câmara, assumiu ontem a presidência do diretório municipal do Solidariedade em São Caetano. Ao assumir o cargo, recebeu a incumbência dos comandantes nacional, deputado federal Paulinho da Força, e estadual, Alexandre Pereira, de fortalecer a agremiação na cidade. Sua primeira decisão no mandato foi dizer que pretende “manter um diálogo construtivo com o governo Tite Campanella”.

Direito

Os advogados Viviane Regina de Almeida, Amos Morais da Silva e Fatima Maria Pereira da Silva foram homenageados na Câmara de Ribeirão Pires na quarta-feira. Os três receberam diploma que os reconhecia pela atuação “exemplar” na defesa dos direitos e na promoção da cidadania. A distinção foi ideia do vereador Paulo César Ferreira, o PC (PL). A solenidade contou com as presenças do presidente municipal da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Nilton César da Costa, e do chefe de gabinete Vicente Carlos de Souza, o Titico, que representou o prefeito Guto Volpi (PL).