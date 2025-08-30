Marcelo Oliveira garante UPA Santa Lídia em até 18 meses

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), garante que no prazo de 18 meses, a cidade ganhará mais uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). O equipamento será instalado no bairro Santa Lídia. A ordem de serviço ainda não tem data para ser assinada, mas segundo o chefe do Executivo, há total interesses do Paço de autorizar a construção o mais breve possível. A informação da contratação da obras consta no Diário Oficial de terça-feira (26).

“Essa é uma conquista muito importante para Mauá. A construção da quinta UPA vai ampliar de forma significativa a capacidade de atendimento da nossa rede de saúde, oferecendo mais qualidade e dignidade para a população”, disse Marcelo Oliveira com exclusividade ao Diário.

Em documentos aos quais a reportagem teve acesso, que deram início ao edital para viabilização do equipamento, a Prefeitura justificou em setembro de 2024 que a habilitação da cidade permite UPAs porte II, com “média estimada de 6.750 atendimentos mensais para um atendimento aceitável em termos de qualidade, incluindo tempo de espera”.

Contudo, segundo a gestão de Marcelo Oliveira, na época da elaboração do projeto, cada uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Mauá atendia, em média, mais de dez mil pacientes por mês. Esse volume elevado de atendimentos resultava em tempos de espera superiores ao considerado aceitável, além de sobrecarregar tanto os equipamentos disponíveis quanto as equipes de profissionais.

De acordo com a planta e o memorial descritivo da obra, a UPA Santa Lídia será construída em um terreno de 1.827 metros quadrados e contará com quatro pavimentos, dos quais três serão destinados ao acolhimento direto de pacientes e funcionários.

O projeto, desenhado inicialmente em julho de 2024, estimava ao menos quatro consultórios, salas para raio x, ecocardiograma, medicação, área de descanso para médicos e equipe de enfermagem, estacionamento, refeitório, esterilização, observação adulto e infantil, setor de emergência, estoque, farmácia, recepção e isolamento, entre outros departamentos.

A consolidação da UPA ficará sob responsabilidade da Tower Engenharia e Construção. A empreiteira – vencedora do certame pelo menor preço – receberá R$ 13 milhões para a elaboração do projeto executivo, execução da obra e aquisição de equipamentos, entre recursos provenientes da União com contrapartida do município.

“Esse investimento (construção da UPA) só é possível graças à parceria com o governo federal e ao apoio do presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva - PT), que tem olhado com muito carinho para as necessidades da nossa cidade”, disse o prefeito.

A nova unidade beneficiará diretamente uma população estimada em 112 mil habitantes, segundo dados do último Censo Demográfico realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 2022. Serão contemplados moradores de bairros como Jardim Santa Lídia, Parque das Américas, Jardim Itapark, Jardim Flórida e Vila Falchi.

Atualmente, Mauá conta com quatro unidades em funcionamento nas regiões do Jardim Zaíra, Centro (Magini), São João (Eixo-Barão) e Vila Assis Brasil. Segundo a Prefeitura, o conjunto de UPAs atende diariamente cerca de 2.000 pacientes, ou seja, cerca de 60 mil pessoas passam por mês pela rede.

Considerando que no escopo do projeto inicial e sua justificativa se estimava atendimento superior de dez mil pacientes por dia, a obra poderá passar por adaptações e garantir mais fluidez ao sistema.

Estão projetados, em princípio, dez novos leitos adulto, três infantil e outros três de emergência, que se somam à estrutura existente de 15 leitos pediátricos e 42 adultos do conjunto que engloba as quatro UPAs.

De acordo com a Prefeitura, os atendimentos das UPAs têm como retaguarda o serviço de atenção hospitalar realizado pelo Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, sendo referência para os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Com a unidade Santa Lídia pretende-se, também, diminuir a pressão de demanda no Nardini.

