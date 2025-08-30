Santo André vence prêmio com Siga Invest e CEP Digital

Santo André recebeu nesta quinta-feira (28) reconhecimento em nível nacional por duas iniciativas que reforçam seu compromisso com a inovação e a inclusão. Durante evento realizado em Belo Horizonte, a cidade foi premiada pelos projetos CEP Digital – que garante cidadania e inclusão a milhares de moradores de comunidades sem endereço formal – e Siga Invest, plataforma que organiza e disponibiliza dados estratégicos para atrair investidores e facilitar a vida de empreendedores.

As iniciativas destacam o avanço de Santo André no uso da tecnologia para promover inclusão social e desenvolvimento econômico, consolidando a cidade como referência em gestão pública inovadora.

A premiação ocorreu durante o Encontro Cidades Tecnológicas, em Belo Horizonte, promovido pelo Sindicato da Indústria de Software e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais (Sindinfor) e pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), com apoio do Sebrae. Ao todo, 100 municípios inscreveram programas. Santo André foi premiada em duas categorias: o CEP Digital venceu em Conexão Digital e o Siga Invest em Eficiência de Gestão.

“Receber dois prêmios no mesmo evento mostra que Santo André é hoje referência nacional em inovação aplicada à vida real das pessoas e também em políticas que atraem investimentos e geram oportunidades. O CEP Digital dá dignidade e cidadania a milhares de andreenses, enquanto o Siga Invest abre portas para o futuro, trazendo mais empresas, mais empregos e mais desenvolvimento para a nossa cidade”, afirmou o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB), que participou da premiação.

O CEP Digital, programa pioneiro no Brasil, já mapeou 11.166 endereços e deve encerrar 2025 com 20 mil imóveis devidamente reconhecidos. Somente em agosto, foram entregues 1.250 CEPs Digitais no Jardim Santa Cristina. A tecnologia permite que famílias recebam correspondências, acessem serviços públicos e participem de programas sociais.

Já o Siga Invest é uma plataforma que reúne informações estratégicas para a tomada de decisão de investidores e empreendedores. O sistema disponibiliza dados sobre localização de equipamentos públicos, infraestrutura urbana, linhas de transporte, além de informações demográficas do IBGE, como densidade populacional e renda per capita. Dessa forma, oferece transparência, segurança e inteligência para atrair novos empreendimentos, gerar empregos e fortalecer a economia local.

“O reconhecimento comprova que Santo André soube unir tecnologia e gestão para resolver problemas históricos e, ao mesmo tempo, criar condições para o crescimento sustentável. Estamos mostrando que a inovação pode impactar tanto a vida nas comunidades quanto o ambiente de negócios”, destacou o secretário de Inovação e Tecnologia, Diego Cabral.

