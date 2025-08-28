DGABC
Economia Titulo Campanha salarial

Metalúrgicos da região aprovam reajuste de 6,4% e cláusulas sociais

Categoria definiu que as bancadas patronais sem proposta devem apresentar as mesmas condições de reajuste ou receberão avisos de greve na segunda-feira

Do Diário do Grande ABC
28/08/2025 | 20:26
FOTO: Adonis Guerra/SMABC
Em assembleia geral da campanha salarial, realizada na noite desta quinta-feira (28), na Regional Diadema, os metalúrgicos do Grande ABC aprovaram a proposta negociada com a bancada patronal do G8.3 (Simefre, Siamfesp e Sinafer), que prevê reajuste salarial de 6,4% e a renovação das cláusulas sociais até 2026.

A proposta econômica aprovada inclui a reposição da inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) no período, além de aumento real. As projeções indicam que, neste ano, o INPC fechará entre 5% e 5,2%. O índice oficial será divulgado até o próximo dia 12 de setembro. A data-base da categoria é 1º de setembro.

“Só chegamos a esta proposta por causa da mobilização dos trabalhadores. Se não houver pressão e trabalhador na assembleia, prestando atenção e mobilizado, nada acontece”, afirmou o presidente do Sindicato, Moisés Selerges.

A proposta também servirá de parâmetro para os demais grupos em que não houve avanços nas negociações. A categoria definiu que os sindicatos patronais que não apresentarem as mesmas condições de reajuste receberão avisos de greve a partir da próxima semana, protocolados pela FEM/CUT (Federação Estadual dos Metalúrgicos da CUT), entidade sindical responsável pela campanha salarial de 13 sindicatos no Estado de São Paulo, incluindo os Metalúrgicos do ABC. 

Na assembleia, os trabalhadores também aprovaram a contribuição negocial.  “Aos patrões que não se manifestarem e não chegarem a essa proposta aprovada aqui, o aviso de greve estará protocolado na segunda-feira cedinho”, destacou Selerges.

Ao todo, a base da FEM-CUT/SP reúne cerca de 240 mil metalúrgicos e metalúrgicas. No caso dos Metalúrgicos do ABC, a campanha envolve 52 mil trabalhadores da categoria. Outros 21 mil são metalúrgicos em montadoras, que possuem negociações à parte.

