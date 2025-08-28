DGABC
DGABC

Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo Manifestação

Sem dissídio há nove anos, trabalhadores da Saúde protestam em São Bernardo

Secretário Jean Gorinchteyn recebe minuta das reivindicações

Angélica Richter
 Wilson Guardia
28/08/2025 | 14:25
Compartilhar notícia
FOTO: Celso Luiz/DGABC
FOTO: Celso Luiz/DGABC Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Trabalhadores da Saúde ligados à FUABC (Fundação do ABC) protestam neste momento nas ruas de São Bernardo. Os profissionais cobram a Prefeitura aprovação do dissídio para a categoria e pedem retomada da mesa de negociações e fim da escala de seis dias trabalhados por um de descanso.

Segundo do SidSaúde, sindicato que representa a categoria, os profissionais estão há nove anos sem reajuste salarial e o dissídio deste ano já superou a data-base e não foi incorporado aos salários.

LEIA MAIS:

Gorinchteyn se diz surpreso com manifestação da Saúde em São Bernardo

Os trabalhadores saíram por volta das 13h de frente do HU (Hospital de Urgência), na Rua Joquim Nabuco, em caminhada até a Prefeitura. Com cartazes, nariz de palhaço e apitos, os profissionais seguem na tarde desta quinta-feira (28) até o Paço.

O secretário de Saúde Jean Gorinchteyn comprometeu-se a receber a minuta das reivindicações para abrir conversas com os trabalhadores.

Reportagem em atualização


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.