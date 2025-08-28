Sem dissídio há nove anos, trabalhadores da Saúde protestam em São Bernardo

Trabalhadores da Saúde ligados à FUABC (Fundação do ABC) protestam neste momento nas ruas de São Bernardo. Os profissionais cobram a Prefeitura aprovação do dissídio para a categoria e pedem retomada da mesa de negociações e fim da escala de seis dias trabalhados por um de descanso.

Segundo do SidSaúde, sindicato que representa a categoria, os profissionais estão há nove anos sem reajuste salarial e o dissídio deste ano já superou a data-base e não foi incorporado aos salários.

Os trabalhadores saíram por volta das 13h de frente do HU (Hospital de Urgência), na Rua Joquim Nabuco, em caminhada até a Prefeitura. Com cartazes, nariz de palhaço e apitos, os profissionais seguem na tarde desta quinta-feira (28) até o Paço.

O secretário de Saúde Jean Gorinchteyn comprometeu-se a receber a minuta das reivindicações para abrir conversas com os trabalhadores.

Reportagem em atualização