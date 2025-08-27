Gorinchteyn se diz surpreso com manifestação da Saúde em São Bernardo

Em discordância nas negociações salariais, grupo de trabalhadores pretende fazer passeata do Hospital de Urgência ao Paço
Uma manifestação de funcionários da área de Saúde, prevista para iniciar na tarde desta quinta-feira (28), em frente ao Hospital de Urgência, São Bernardo, causou estranheza ao secretário municipal Jean Gorinchteyn. Segundo o responsável pela Pasta, a ala foi convidada pelo governo para tratar das conversas sobre a recomposição salarial e do dissídio, discutidos junto à FUABC (Fundação do ABC) e aos representantes sindicais, porém, recusou-se a sentar nas mesas de negociações.
Em vídeo acompanhado pelo secretário adjunto de Saúde, Manoel Romero Vieira Lima, Gorinchteyn enfatizou que a Prefeitura de São Bernardo buscou valorizar o trabalhador da saúde, desde o primeiro dia do ano. Entre os pontos destacados pelo médico, estão a retomada das tratativas do dissídio após anos sem pagamento, novas contratações de profissionais no setor público e mesa permanente de negociação com os sindicatos, como o SindSaúde ABC (Sindicato dos Trabalhadores na área de Saúde Privada e Filantrópica do ABC).
“Nós fomos tomados de surpresa por um movimento que pleiteia tudo aquilo o que tem sido feito. E mais: nós tivemos tanto com o SindSaúde, como convocamos também (esse mesmo) grupo a participar (das negociações). E qual não foi a nossa surpresa? (Eles) Não querem participação. Portanto, não entendo o lastro desse movimento. Se é para chamar a atenção do governo, já chamaram. Mas por que não atenderam ao nosso chamado?”, questionou o secretário de Saúde.
Com concentração prevista para 13h, a manifestação seria organizada de forma isolada por funcionários, que pretendem partir do Hospital de Urgência, região central da cidade, percorrendo cerca de dois quilômetros até o Paço Municipal. De acordo com a organização do ato, a passeata terá carros de som e faixas, em um protesto pacífico.
