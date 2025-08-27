Gorinchteyn se diz surpreso com manifestação da Saúde em São Bernardo

Uma manifestação de funcionários da área de Saúde, prevista para iniciar na tarde desta quinta-feira (28), em frente ao Hospital de Urgência, São Bernardo, causou estranheza ao secretário municipal Jean Gorinchteyn. Segundo o responsável pela Pasta, a ala foi convidada pelo governo para tratar das conversas sobre a recomposição salarial e do dissídio, discutidos junto à FUABC (Fundação do ABC) e aos representantes sindicais, porém, recusou-se a sentar nas mesas de negociações.

Em vídeo acompanhado pelo secretário adjunto de Saúde, Manoel Romero Vieira Lima, Gorinchteyn enfatizou que a Prefeitura de São Bernardo buscou valorizar o trabalhador da saúde, desde o primeiro dia do ano. Entre os pontos destacados pelo médico, estão a retomada das tratativas do dissídio após anos sem pagamento, novas contratações de profissionais no setor público e mesa permanente de negociação com os sindicatos, como o SindSaúde ABC (Sindicato dos Trabalhadores na área de Saúde Privada e Filantrópica do ABC).

“Nós fomos tomados de surpresa por um movimento que pleiteia tudo aquilo o que tem sido feito. E mais: nós tivemos tanto com o SindSaúde, como convocamos também (esse mesmo) grupo a participar (das negociações). E qual não foi a nossa surpresa? (Eles) Não querem participação. Portanto, não entendo o lastro desse movimento. Se é para chamar a atenção do governo, já chamaram. Mas por que não atenderam ao nosso chamado?”, questionou o secretário de Saúde.

Com concentração prevista para 13h, a manifestação seria organizada de forma isolada por funcionários, que pretendem partir do Hospital de Urgência, região central da cidade, percorrendo cerca de dois quilômetros até o Paço Municipal. De acordo com a organização do ato, a passeata terá carros de som e faixas, em um protesto pacífico.