João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta segunda-feira (1º)

O que os astros reservam para você hoje, segunda-feira (1º)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Saturno retrógrado pede atenção extra. Fique antenado! A boa notícia é que a Lua traz otimismo para os seus relacionamentos. Enfrente os problemas de cabeça erguida e mantenha o foco no trabalho. No amor, não se esqueça do bom humor.

Cor: AMARELO

Palpite: 57, 19, 37

Inicie a semana com foco! Contratempos podem surgir, mas mantenha a calma e siga em frente com cautela no trabalho. A noite convida para ajustes em casa e traz leveza com a Lua em Capricórnio iluminando o amor.

Cor: VERDE

Palpite: 59, 40, 42

Inicie a semana focado no trabalho, enfrentando os desafios com persistência e habilidades sociais. Não esqueça de investir em seu networking. Na vida amorosa, aproveite momentos de romantismo, apesar de alguns contratempos. Mantenha seu otimismo!

Cor: VERMELHO

Palpite: 19, 34, 54

Tenha cautela extra com viagens e contatos distantes. A semana começa com possibilidade de colocar tarefas em dia, mas a produtividade depende do esforço. À noite, notícias positivas para os comprometidos, enquanto a paquera pode estar lenta. Foco em planos ambiciosos!

Cor: LILÁS

Palpite: 05, 59, 04

Desafios à vista! Mas confie na sua intuição e charme pessoal para vencê-los com criatividade. A sorte pode trazer ótimas novidades. Sua estrela vai brilhar na paquera, mas cuidado com discussões à noite. Enfrente o dia com otimismo!

Cor: BRANCO

Palpite: 11, 54, 38

Prepare-se para momentos tensos nos relacionamentos, seja flexível e evite cobranças. Você tem habilidade e praticidade para lidar com todas as tarefas no trabalho. Cuidado com o ciúme no amor, mas a noite promete uma melhora no astral romântico.

Cor: PRATA

Palpite: 11, 36, 18

Saturno retrógrado pede foco no trabalho! Mas hoje, sua alegria contagia a todos. Ideal para trocar ideias, interagir e melhorar relações. Lembre-se: uma coisa de cada vez. Agora é a hora de esclarecer assuntos delicados no amor.

Cor: VIOLETA

Palpite: 50, 04, 23

Inicie a semana focado nas finanças, e você poderá ter grandes conquistas nesse setor. Bom momento para negociar e investir, mas seja cauteloso com os gastos à noite. Novidades podem surgir na paquera! Porém, tenha cuidado com a possessividade no amor.

Cor: PRETO

Palpite: 14, 58, 23

Comece o mês com energia para alcançar seus objetivos! Problemas domésticos podem surgir, mas é vital separar isso do trabalho e criar novas conexões. Seja proativo na vida amorosa para colher bons resultados e mantenha um ambiente alegre e descontraído no romance.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 50, 44, 08

Saturno retrógrado pede cuidado com a comunicação! Preferir a rotina e evitar problemas no trabalho traz sucesso. No amor, cuidado com as palavras e ignore fofocas. Foque em você e mantenha a paz em seus relacionamentos!

Cor: CREME

Palpite: 08, 35, 15

Use seu dom de unir pessoas no trabalho e dê um passo na busca de seus sonhos. Cuidado ao misturar dinheiro e amizades, pois riscos financeiros estão à vista. Amor? Talvez não seja a prioridade do dia. Trabalhe em prol de seus objetivos!

Cor: MARROM

Palpite: 44, 53, 26

Saturno retrógrado pede revisão de metas, mas sua ambição está em alta. O foco é no trabalho e tarefas importantes. Aposte na imagem pessoal, há chances de encantar. À noite, reduza as cobranças e divirta-se no amor com a ajuda dos amigos.

Cor: SALMÃO

Palpite: 45, 36, 19

