City Tour gratuito integra fim de semana do Festival do Chocolate em Ribeirão Pires

Passeio Rolê por RP será realizado neste domingo com paradas em pontos históricos e turísticos da cidade
Ribeirão Pires promove neste domingo (31) mais uma edição do Rolê por RP, passeio gratuito de City Tour que faz parte da programação do Festival do Chocolate. Organizada pela Prefeitura, a atividade busca aproximar moradores e visitantes da história, da cultura e dos atrativos turísticos do município.
Com saídas previstas para 13h30, 14h45, 15h45 e 16h30, o roteiro inclui o CHL (Centro Histórico de Ribeirão Pires), o Jardim Japonês e o Mirante São José – locais que unem patrimônio, lazer e contato com a natureza.
A concentração e o embarque acontecem no Paço Municipal, com até 30 participantes por saída. As inscrições antecipadas já foram encerradas, mas a organização confirmou que haverá vagas adicionais liberadas no local, por ordem de chegada.
O City Tour integra o Pepta (Programa de Educação Patrimonial, Turística e Ambiental), criado pela Secretaria de Turismo para valorizar a identidade cultural e histórica da Estância. Normalmente voltado a grupos escolares e comunitários, o programa é ampliado durante o Festival do Chocolate para atender ao grande público.
“Queremos que moradores e visitantes enxerguem Ribeirão Pires como uma cidade de cultura viva e de atrativos turísticos diversos”, destacou o secretário de Turismo, Emerson Gilarde.
Aberto a todas as idades, o passeio é gratuito. A recomendação da Prefeitura é que os interessados cheguem com antecedência ao Paço Municipal para garantir as vagas extras que serão disponibilizadas.
