Festival do Chocolate de Ribeirão Pires chega ao último fim de semana; veja programação completa

O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires encerra mais uma edição neste fim de semana, com atrações musicais, apresentações culturais, intervenções artísticas e muita gastronomia. O evento, realizado pela Prefeitura, terá atividades entre sexta-feira (29) e domingo (31), em diferentes palcos da cidade.
Palco ChocoPaço
20h – Big Band Salada Mista
Palco Memorial Santo Antônio
19h – Cássio Ferreira
Palco Vila do Doce
20h – Adriano Damas
Palco ChocoPaço
14h – Grupo Libertad
14h30 – Projeto Dança Livre Rosani Martins/Instituto Dias Melhores e Associação Tornar a Brotar
15h – EMARP
15h30 – Oficina do Corpo/SEJEL/Toth e Toth Kids
17h – Desfile do Projeto Recostura Ribeirão
20h – Cólica Renal
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Mr. Addams
17h – Soul High
19h – Arte 21
Palco Vila do Doce
16h – Robson Lango
18h – Forró do Vital
20h – Roger e Rogério
Atrações de Rua
15h – Luiza Resende
16h – Estátuas Vivas
17h – Elias Saxofone Itinerante
Palco ChocoPaço
14h – Palhaçaria EMARP
15h – Mundo de Kaboo
16h – Cortejo pela Rua com Banda Marcial de Poá
20h – Rafa Torres
Palco Memorial Santo Antônio
15h – Dino Barioni
17h – Diego Estevam
19h – Marco de Vita
Palco Vila do Doce
14h – Flash Back
15h – Flash Back
17h – Baleia Banguela
20h – Samuca e a Selva
Atrações de Rua
14h – Intervenção Musical EMARP
15h – Desfile da Realeza (Escolas Municipais)
15h – Palhaçaria ABC
15h – Circo Liporoni
15h – Ribeirão Brass Band
15h – Bandinha
16h – Estátuas Vivas
16h – Parada Banda Poá
17h – Elias Saxofone Itinerante
17h – Liliam Jardim
