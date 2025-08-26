DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Atrações

Festival do Chocolate de Ribeirão Pires chega ao último fim de semana; veja programação completa

O evento, realizado pela Prefeitura, terá atividades entre sexta-feira (29) e domingo (31), em diferentes palcos da cidade

Natasha Werneck
26/08/2025 | 09:53
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Festival do Chocolate de Ribeirão Pires encerra mais uma edição neste fim de semana, com atrações musicais, apresentações culturais, intervenções artísticas e muita gastronomia. O evento, realizado pela Prefeitura, terá atividades entre sexta-feira (29) e domingo (31), em diferentes palcos da cidade.

Veja a programação completa:

Sexta-feira (29)

Palco ChocoPaço

20h – Big Band Salada Mista

Palco Memorial Santo Antônio

19h – Cássio Ferreira

Palco Vila do Doce

20h – Adriano Damas

Sábado (30)

Palco ChocoPaço

14h – Grupo Libertad

14h30 – Projeto Dança Livre Rosani Martins/Instituto Dias Melhores e Associação Tornar a Brotar

15h – EMARP

15h30 – Oficina do Corpo/SEJEL/Toth e Toth Kids

17h – Desfile do Projeto Recostura Ribeirão

20h – Cólica Renal

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Mr. Addams

17h – Soul High

19h – Arte 21

Palco Vila do Doce

16h – Robson Lango

18h – Forró do Vital

20h – Roger e Rogério

Atrações de Rua

15h – Luiza Resende

16h – Estátuas Vivas

17h – Elias Saxofone Itinerante

Domingo (31)

Palco ChocoPaço

14h – Palhaçaria EMARP

15h – Mundo de Kaboo

16h – Cortejo pela Rua com Banda Marcial de Poá

20h – Rafa Torres

Palco Memorial Santo Antônio

15h – Dino Barioni

17h – Diego Estevam

19h – Marco de Vita

Palco Vila do Doce

14h – Flash Back

15h – Flash Back

17h – Baleia Banguela

20h – Samuca e a Selva

Atrações de Rua

14h – Intervenção Musical EMARP

15h – Desfile da Realeza (Escolas Municipais)

15h – Palhaçaria ABC

15h – Circo Liporoni

15h – Ribeirão Brass Band

15h – Bandinha

16h – Estátuas Vivas

16h – Parada Banda Poá

17h – Elias Saxofone Itinerante

17h – Liliam Jardim


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.