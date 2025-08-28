Obras na CPTM alteram embarque em Mauá e Santo André neste fim de semana

Os passageiros da Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) devem se programar para alterações operacionais que atingem diretamente as estações de Mauá e Santo André neste fim de semana. Segundo a companhia, as mudanças são necessárias para a execução de obras de modernização na via férrea.

No sábado (30), a partir das 21h, até as 10h de domingo (31), todos os trens da Linha 10-Turquesa terão como ponto de chegada e partida a plataforma 2 da estação Brás.

Ainda no domingo, entre 10h e 17h30, o embarque e o desembarque nas estações Guapituba e Mauá serão feitos exclusivamente pela plataforma 1. Em Santo André, das 9h às 17h, os trens que seguem em direção ao Brás utilizam a plataforma 2.

As mudanças não se limitam à Linha 10. Em outras linhas, como a 7-Rubi, 11-Coral e 12-Safira, também haverá alteração de plataformas, principalmente nas estações Palmeiras-Barra Funda, Brás, Ferraz de Vasconcelos e Engenheiro Goulart. O Expresso Aeroporto, por sua vez, chega e parte da plataforma 8 da estação Brás entre 5h e 17h de domingo.

A CPTM informa que os avisos sobre as mudanças estão sendo feitos por meio de painéis eletrônicos, sonorização e sinalização nas estações. Passageiros também podem consultar as redes sociais da companhia ou os canais de atendimento pelo telefone 0800-055-0121 e WhatsApp (11) 99767-7030.

