Fim do Serviço 710 muda rotina de passageiros da CPTM

Moradores do Grande ABC e usuários da Linha 10-Turquesada CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) tentam se adaptar à nova realidade após o fim do Serviço 710. Desde esta quinta-feira (28), os trens passam a ter circulação restrita entre as estações Rio Grande da Serra e Palmeiras-Barra Funda, onde passageiros poderão realizar a baldeação com a Linha 7-Rubi a fim de prosseguir o trajeto. Anteriormente, o comboio ia direto até Jundiaí. A equipe do Diário esteve na estação Prefeito Celso Daniel-Santo André para ver o impacto causado pela mudança.

O morador de São Bernardo e motorista de caminhão em Várzea Paulista, Valdir Sérgio Francisco Neto, 29 anos, disse que a mudança vai adicionar 1h em seu deslocamento, levando cerca de 3h30 para chegar ao local de trabalho. “Vai impactar profundamente, eram 2h30 de Santo André até a estação de Várzea, agora mais uma hora. Não tenho mais o conforto de estar no mesmo trem. E a volta vai ser pior, mais lotado”, falou Neto.

O pedreiro e também residente do município são-bernardense, Lourival da Costa, relata que aos finais de semana vai até o Bairro Perus, na Capital, para visitar a família. Ele comenta que o impacto é justamente na questão do tempo perdido. “O impacto é perder um tempinho, vai ter que descer, subir escada e esperar outro trem. No meu caso, uma viagem que demoraria 1h, agora passa para 1h15”, comentou o passageiro.

Segundo comunicado da CPTM, para seguir viagem sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra, os usuários farão a transferência no mesmo nível nas plataformas 5 e 6 na estação Palmeiras-Barra Funda, com objetivo de garantir maior segurança, eficiência operacional e comodidade.

Para quem vem da Linha 7-Rubi até a 10- Turquesa também nota-se diferença na circulação. A moradora do Jardim Íris, zona noroeste da Capital, Mariana Silva, 27, comentou que a estação mais próxima de sua casa é a parada Piquiri e seu destino, diariamente, é o Ipiranga, na Linha-10. “Levava menos de uma hora, agora acredito que deva acrescentar cerca de 15 a 20 minutos”, disse chateada por conta da mudança.

O diretor fiscal do Sindicato dos Ferroviários de São Paulo, João Benedito Antunes, criticou a finalização do Serviço 710 e a acessibilidade em algumas estações. “Estão atrapalhando a vida do trabalhador. É uma vergonha, ficam jogando o morador de um lado para o outro. Você anda nas estações, não tem escada rolante nem elevador suficiente para atender”, concluiu o sindicalista.

Privatização

A empresa TIC Trens, do Grupo Comporte, venceu a licitação da Linha 7-Rubi e começou a operar o serviço de transportes sobre trilhos entre a Barra Funda, na Capital, e Jundiaí. Nas estações, já é possível notar os guardas com os novos uniformes.

Ao Diário, o diretor-presidente da TIC, Pedro Moro, afirmou que mostra interesse em assumir a Linha 10-Turquesa. “Vamos entrar nesta disputa”, garantiu.

Outra questão com o fim do Serviço 710 é a rodagem da antiga frota de trens. O ramal do Grande ABC contará, provisoriamente, com 15 equipamentos fabricados entre 2009 e 2011, pois o comboio atual e mais moderno deverá realocado a outras linhas ainda neste ano. Por enquanto, essa mudança ainda não foi realizada.

LEIA TAMBÉM:

Fim de Serviço 710 faz trens mais antigos retornarem à Linha 10

TIC tem interesse na Linha 10 e cogita reativar Serviço 710