João Bidu: previsões dos signos do horóscopo nesta sexta-feira (29)

O que os astros reservam para você hoje, sexta-feira (29)? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, Peixes, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

A sexta-feira promete! Siga sua intuição para acertar no trabalho e aproveite o astral positivo para explorar interesses. A vida amorosa desabrocha com sensualidade, mas atenção à noite para evitar brigas. Na paquera, a atração física é sua melhor arma.

Cor: LILÁS

Palpite: 35, 41, 05

Fortaleça laços profissionais para melhorar no trabalho. Aposte na comunicação efetiva e parcerias para sucesso. No amor, um bom papo para compreensão mútua é essencial. Fique alerta porque uma paquera pode virar namoro!

Cor: BRANCO

Palpite: 35, 59, 08

Sextou, mas mantenha o foco no trabalho para lucrar e adiantar tarefas! Embora possa haver desafios, seu esforço será recompensado. Não se esqueça de cuidar da saúde e adotar bons hábitos. No amor, atenção aos mal-entendidos e rotinas à noite. Mantenha a positividade!

Cor: VERDE-ESMERALDA

Palpite: 15, 22, 33

Sexta-feira é dia de sorte! No trabalho, use sua criatividade e habilidades sociais. Curta a noite, mas cuidado com os gastos. E no amor? Muito encanto e momentos doces te esperam.

Cor: VIOLETA

Palpite: 12, 54, 03

Sua sexta será produtiva! Determine suas prioridades e finalize pendências. À noite, aproveite as companhias familiares e de amigos. Fique atento a envolvimentos passados e ciúmes em relacionamentos.

Cor: AZUL-CLARO

Palpite: 36, 38, 02

Sextou! Aproveite para estreitar laços com amigos e no trabalho, expresse suas ideias positivamente. Uma paixão à primeira vista pode surpreender durante o dia. Aproveite e seja feliz!

Cor: PRETO

Palpite: 31, 32, 14

LEIA TAMBÉM:

Veja as previsões do tarot para setembro de 2025



Explorar de novas alternativas de renda e negociações sobre promoções ou aumentos estão favoráveis hoje! Seja estratégico e aproveite as excelentes energias financeiras. Cuidado à noite com envolver dinheiro e amizades. Estabilidade emocional é crucial.

Cor: AMARELO

Palpite: 10, 34, 45

Inicie esta sexta fazendo planos e cuidando dos assuntos pessoais. No trabalho, a colaboração é sua melhor estratégia! Cultive o bom humor para evitar desentendimentos. No amor, esteja aberto a possibilidades, até mesmo à distância.

Cor: ROSA

Palpite: 36, 20, 18

Hoje a Lua favorece ações caseiras e intuitivas, sobretudo pela manhã! Planeje mudanças no trabalho e ao anoitecer, opte pelo sossego e a proximidade do seu amor. Cuidado com a distância se está tentando conquistar o crush.

Cor: AZUL

Palpite: 21, 57, 03

No trablho, contate os amigos para conselhos valioso. À noite, cuide das amizades e da vida amorosa protegendo-se de interferências externas. Permita-se sair da zona de conforto.

Cor: BRANCO

Palpite: 36, 18, 47

Sexta-feira pede ambição, foco e atenção aos detalhes para impressionar. Seja flexível no amor e evite exigências altas demais. Tudo tem seu tempo, mas uma postura responsável pode acelerar os frutos do seu esforço.

Cor: CINZA

Palpite: 32, 49, 31

As estrelas favorecem a troca de experiências e trabalho em equipe! Crie, se divirta e mostre seu bom humor, especialmente se sua área é ensino ou viagens. Deixe seu charme conquistar no amor.

Cor: AMARELO

Palpite: 33, 51, 32