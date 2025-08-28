Posto de Coleta de Sangue de Mauá faz alerta sobre baixo estoque

Níveis mais críticos são dos tipos O positivo, além de A, B, AB e O negativos
O Posto de Coleta de Sangue de Mauá volta a reforçar o apelo à população para ampliar o número de doadores. A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), responsável pela unidade, informou que os estoques estão em níveis preocupantes, especialmente os de hemácias RH, com destaque para os tipos O positivo e os negativos (A, B, AB e O).
A situação acende um sinal de alerta porque a queda no volume de doações pode impactar diretamente a rotina hospitalar, levando ao cancelamento de cirurgias eletivas por falta de sangue disponível.
Inaugurado em março de 2023, o posto tem desempenhado um papel fundamental no abastecimento de sangue para nove hospitais da região, entre eles o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Desde a abertura, já foram coletadas mais de 30 mil bolsas, quantidade suficiente para beneficiar aproximadamente 120 mil pessoas, já que cada bolsa pode atender até quatro pacientes.
LEIA TAMBÉM:
Justiça determina que Mauá recupere área verde degradada
Quem pode doar
Para se candidatar à doação, é preciso atender a alguns critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ocorrer antes dos 60); pesar mais de 50 kg; estar em boas condições de saúde; e evitar refeições gordurosas nas três horas anteriores à doação.
Menores de idade podem doar desde que estejam acompanhados por um responsável e apresentem autorização com firma reconhecida.
Agendamento e funcionamento
Os interessados podem agendar a doação pelo aplicativo COLSAN, disponível no Google Play e na Apple Store. O posto também atende sem agendamento.
O Posto de Coleta de Sangue de Mauá está localizado na Rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h30 às 13h, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.
Mais informações estão disponíveis em: https://colsan.org.br/site/doador/requisitos-para-doacao/.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.