Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Sinal amarelo

Posto de Coleta de Sangue de Mauá faz alerta sobre baixo estoque

Níveis mais críticos são dos tipos O positivo, além de A, B, AB e O negativos

Do Diário do Grande ABC
28/08/2025 | 12:31
FOTO: Evandro Oliveira/PMM
FOTO: Evandro Oliveira/PMM


O Posto de Coleta de Sangue de Mauá volta a reforçar o apelo à população para ampliar o número de doadores. A Colsan (Associação Beneficente de Coleta de Sangue), responsável pela unidade, informou que os estoques estão em níveis preocupantes, especialmente os de hemácias RH, com destaque para os tipos O positivo e os negativos (A, B, AB e O).

A situação acende um sinal de alerta porque a queda no volume de doações pode impactar diretamente a rotina hospitalar, levando ao cancelamento de cirurgias eletivas por falta de sangue disponível.

Inaugurado em março de 2023, o posto tem desempenhado um papel fundamental no abastecimento de sangue para nove hospitais da região, entre eles o Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini. Desde a abertura, já foram coletadas mais de 30 mil bolsas, quantidade suficiente para beneficiar aproximadamente 120 mil pessoas, já que cada bolsa pode atender até quatro pacientes.

Justiça determina que Mauá recupere área verde degradada

Quem pode doar

Para se candidatar à doação, é preciso atender a alguns critérios básicos: ter entre 16 e 69 anos (a primeira doação deve ocorrer antes dos 60); pesar mais de 50 kg; estar em boas condições de saúde; e evitar refeições gordurosas nas três horas anteriores à doação.

Menores de idade podem doar desde que estejam acompanhados por um responsável e apresentem autorização com firma reconhecida.

Agendamento e funcionamento

Os interessados podem agendar a doação pelo aplicativo COLSAN, disponível no Google Play e na Apple Store. O posto também atende sem agendamento.

O Posto de Coleta de Sangue de Mauá está localizado na Rua Luís Lacava, 229, Vila Bocaina. O atendimento ocorre de segunda a sábado, das 7h30 às 13h, mediante apresentação de documento oficial com foto e CPF.

Mais informações estão disponíveis em: https://colsan.org.br/site/doador/requisitos-para-doacao/.


