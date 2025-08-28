Faixa do Rodoanel Sul é liberada após incêndio em carreta com agrotóxicos

A SPMar divulgou nesta quinta-feira (28) uma atualização sobre o incêndio de uma carreta com carga de agrotóxicos no km 52 do Rodoanel Mário Covas, trecho Sul, em Parelheiros. Segundo a concessionária, uma faixa da pista interna foi liberada para dar vazão aos veículos que estão represados entre os kms 53 e 58.



A interdição total permanece a partir do km 58, onde os veículos são encaminhados para um desvio. Já a pista externa foi totalmente liberada, permitindo fluxo normal nos dois sentidos.



O incidente começou no acostamento da pista interna, e a carga de agrotóxicos continua em combustão dentro do contêiner, exigindo atuação contínua do Corpo de Bombeiros. A situação já havia provocado congestionamento que se estendia do km 68 ao 52, com desvio implantado no km 68, da pista interna para a externa, no sentido da Rodovia dos Imigrantes.



Motoristas que passam pelo trecho ainda enfrentam lentidão intensa e são orientados a buscar rotas alternativas até a liberação total do tráfego.