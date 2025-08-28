Carreta em chamas com carga de agrotóxicos interdita Rodoanel Sul em SP

O veículo transporta carga de agrotóxicos, que segue em combustão dentro de um contêiner
Uma carreta em chamas no km 52 do Rodoanel Mário Covas, trecho Sul, na altura de Parelheiros, mantém a via totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (28), segundo informações da concessionária SPMar. O veículo transporta carga de agrotóxicos, que segue em combustão dentro de um contêiner.
O incêndio começou no acostamento da pista interna. Apesar de as chamas externas terem sido controladas, a carga continua pegando fogo, exigindo a atuação prolongada do Corpo de Bombeiros.
A ocorrência levou à interdição total no km 52, com reflexos significativos no tráfego. O congestionamento já se estende do km 68 ao 52. Para aliviar o fluxo, foi implantado desvio no km 68, da pista interna para a externa, no sentido da Rodovia dos Imigrantes.
A pista externa também foi bloqueada no km 49, em razão da fumaça que se espalha pela região.
Motoristas que trafegam pelo trecho Sul do Rodoanel enfrentam lentidão acentuada, e a orientação é buscar rotas alternativas até a liberação da via.
