Quinta-Feira, 28 de Agosto de 2025

Carreta em chamas com carga de agrotóxicos interdita Rodoanel Sul em SP

O veículo transporta carga de agrotóxicos, que segue em combustão dentro de um contêiner

Natasha Werneck
28/08/2025 | 09:26
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma carreta em chamas no km 52 do Rodoanel Mário Covas, trecho Sul, na altura de Parelheiros, mantém a via totalmente interditada na manhã desta quinta-feira (28), segundo informações da concessionária SPMar. O veículo transporta carga de agrotóxicos, que segue em combustão dentro de um contêiner.

O incêndio começou no acostamento da pista interna. Apesar de as chamas externas terem sido controladas, a carga continua pegando fogo, exigindo a atuação prolongada do Corpo de Bombeiros.

A ocorrência levou à interdição total no km 52, com reflexos significativos no tráfego. O congestionamento já se estende do km 68 ao 52. Para aliviar o fluxo, foi implantado desvio no km 68, da pista interna para a externa, no sentido da Rodovia dos Imigrantes.

A pista externa também foi bloqueada no km 49, em razão da fumaça que se espalha pela região.

Motoristas que trafegam pelo trecho Sul do Rodoanel enfrentam lentidão acentuada, e a orientação é buscar rotas alternativas até a liberação da via.


