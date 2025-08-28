Casa da Palavra promove sarau e lançamentos de revista e livro

A Casa da Palavra Mário Quintana, em Santo André, terá programação gratuita nesta sexta-feira e sábado, com direito a sarau, roda de conversa, lançamentos de revista e livro. Reaberto e de volta ao calendário de eventos após obras de modernização e acessibilidade, o equipamento cultural dá sequência à sua intenção de abrir as portas para artistas, autores, escritores e outros profissionais da arte local.

Na sexta-feira, das 19h às 21h30, será realizado o 1º Sarau Coletivo Regional de Escritores e Escritoras do ABC. O evento pretende reunir nomes do cenário das sete cidades com o tema Que sarau nós temos e que sarau nós queremos?, o qual pretende celebrar a literatura em suas mais diversas formas (música, texto, performance), proporcionando interação entre os participantes e fortalecendo o grupo.

Já o sábado reserva dois eventos. Das 11h às 14h, acontece o lançamento da quarta edição da revista Bufo. São 92 páginas com poesias de colaboradores do Brasil e 11 outros países, incluindo autores como Arnaldo Antunes e Ricardo Aleixo. O evento terá roda de conversa com os editores Nicolae Saraiva, Anderson Gomes e Érico Bonder e relato sobre a trajetória da publicação. Os exemplares das edições 2 e 3 também estarão à venda.

No mesmo dia, a partir das 15h, o escritor, ator e cineasta Vicentini Gomez – eleito pela revista internacional FilmmakerLife como um dos Top 51 Independent Creators of 2025 –, dono de trajetória na televisão, nas artes cênicas e no cinema independente, lança seu novo livro: Histórias sem fim de um mundo sem pé nem cabeça. A obra, em forma de crônicas, transcende idades e convida leitores a se perderem nos labirintos do imaginário, onde a poesia encontra o inesperado e o impossível dança com o real.

A Casa da Palavra Mário Quintana fica na Praça do Carmo, 171.

