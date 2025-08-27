DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Muralha Inteligente

GCM de Mauá captura procurados pela Justiça durante Operação Bloqueio

Um dos homens era acusado de homicídio qualificado

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 18:27
FOTO: Edu Guimarães/PMM
FOTO: Edu Guimarães/PMM


A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mauá prendeu dois homens procurados pela Justiça durante a Operação Bloqueio, realizada nesta quarta-feira (27), na Avenida Antônia Rosa Fioravanti. A ação reforça a efetividade do trabalho de inteligência aliado ao patrulhamento preventivo no município.

Com o auxílio do sistema Muralha Inteligente, os agentes identificaram um era procurado por homicídio qualificado. Já outro tinha mandado de prisão em aberto. Os dois foram encaminhados ao 1º Distrito Policial de Mauá, onde permaneceram à disposição da Justiça.

A Operação Bloqueio integra as ações da Prefeitura de Mauá e da Secretaria Municipal de Segurança, em apoio às iniciativas do Governo do Estado. A estratégia é baseada em índices criminais e no uso de tecnologias como a Muralha de Segurança Inteligente, que permite identificar em tempo real veículos e pessoas procuradas, ampliando a capacidade de resposta da GCM no combate à criminalidade.

