Ricardo Catalá antecipa segunda fase da Série C com o São Bernardo FC

Mesmo ainda com a primeira fase da Série C do Brasileiro em andamento, o São Bernardo FC, já classificado de forma antecipada, voltou suas atenções para os quadrangulares decisivos. O técnico Ricardo Catalá adianta que a preparação já inclui mudanças de planos.

“A segunda fase é quase como um novo campeonato. A maioria das equipes joga para não perder, enquanto nós jogamos para ganhar sempre. Obviamente, vamos fazer ajustes para seguir competitivos, independentemente de como os adversários se comportam”, explica o treinador.

Com 30 pontos e uma rodada a disputar, o Tigre só pode variar entre a quarta e a quinta posição. Nesse cenário, ficará no grupo que reúne 1º, 4º, 5º e 8º colocados. Assim, já tem confirmados dois adversários na próxima fase: o líder Caxias-RS (37) e o Londrina-PR (30), atual quarto colocado. A última vaga do grupo segue em aberto, disputada por nove clubes.

LONGEVIDADE

No comando do Tigre desde abril de 2024, Ricardo Catalá é hoje o quarto treinador há mais tempo em atividade contínua em clubes brasileiros, atrás apenas de Abel Ferreira no Palmeiras (desde 2020), Rogério Ceni no Bahia (2023) e Rogério Corrêa no Volta Redonda (fevereiro de 2024).

Segundo ele, a confiança da diretoria é um diferencial. “A longevidade faz com que o treinador trabalhe com margem para tomar decisões. Podemos projetar daqui a três meses o desenvolvimento de um jogador ou a mudança de posição de outro. Jogadores não são máquinas que aprendem de repente, precisam de adaptação”, avalia.

Ainda assim, Catalá evita qualquer zona de conforto. “Futebol é resultado, isso nunca vai mudar. Entregamos bons resultados e a equipe joga bem. Esperamos alcançar nosso objetivo e fazer um grande quadrangular, para presentear nossa torcida e nossa cidade com o acesso à Série B”, finaliza.

O Tigre encerra a primeira fase da Série C sábado (30), quando visita o Floresta (nono, com 24), no Ceará, às 17h.

