DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo Confiança

Ricardo Catalá antecipa segunda fase da Série C com o São Bernardo FC

Com 4º trabalho mais longevo do País, técnico confirma mudança de planos no Tigre para quadrangular

Ryan Leme
 Especial para o Diário
27/08/2025 | 17:52
Compartilhar notícia
FOTO: Reprodução
FOTO: Reprodução Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


 Mesmo ainda com a primeira fase da Série C do Brasileiro em andamento, o São Bernardo FC, já classificado de forma antecipada, voltou suas atenções para os quadrangulares decisivos. O técnico Ricardo Catalá adianta que a preparação já inclui mudanças de planos.

“A segunda fase é quase como um novo campeonato. A maioria das equipes joga para não perder, enquanto nós jogamos para ganhar sempre. Obviamente, vamos fazer ajustes para seguir competitivos, independentemente de como os adversários se comportam”, explica o treinador.

LEIA TAMBÉM:
João Fonseca perde de 22º do mundo em jogo de ''trocação'' e cai no US Open

Com 30 pontos e uma rodada a disputar, o Tigre só pode variar entre a quarta e a quinta posição. Nesse cenário, ficará no grupo que reúne 1º, 4º, 5º e 8º colocados. Assim, já tem confirmados dois adversários na próxima fase: o líder Caxias-RS (37) e o Londrina-PR (30), atual quarto colocado. A última vaga do grupo segue em aberto, disputada por nove clubes.

LONGEVIDADE

No comando do Tigre desde abril de 2024, Ricardo Catalá é hoje o quarto treinador há mais tempo em atividade contínua em clubes brasileiros, atrás apenas de Abel Ferreira no Palmeiras (desde 2020), Rogério Ceni no Bahia (2023) e Rogério Corrêa no Volta Redonda (fevereiro de 2024).

Segundo ele, a confiança da diretoria é um diferencial. “A longevidade faz com que o treinador trabalhe com margem para tomar decisões. Podemos projetar daqui a três meses o desenvolvimento de um jogador ou a mudança de posição de outro. Jogadores não são máquinas que aprendem de repente, precisam de adaptação”, avalia.

Ainda assim, Catalá evita qualquer zona de conforto. “Futebol é resultado, isso nunca vai mudar. Entregamos bons resultados e a equipe joga bem. Esperamos alcançar nosso objetivo e fazer um grande quadrangular, para presentear nossa torcida e nossa cidade com o acesso à Série B”, finaliza.

O Tigre encerra a primeira fase da Série C sábado (30), quando visita o Floresta (nono, com 24), no Ceará, às 17h.

LEIA MAIS:


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.