Concessionárias da região se unem contra assédio às equipes de atendimento em rodovias

As concessionárias que administram rodovias que cortam o Grande ABC anunciaram a adesão conjunta à campanha Assédio, Pare!, movimento criado pela EcoRodovias em 2021 e que, neste ano, se transformou em iniciativa setorial com apoio da ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias). O objetivo é coibir assédio sexual, moral, injúria e agressões contra operadores de pedágio e demais profissionais que atuam no atendimento aos motoristas.

No caso da região, participam a Ecovias, responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), e a SPMar, que administra trechos do Rodoanel Mario Covas. Ambas as concessionárias reforçam o compromisso em garantir segurança e dignidade aos colaboradores que atuam diretamente nas operações.

Com o lema Respeito é o único caminho, a campanha se apoia em peças visuais impactantes espalhadas por pedágios, bases operacionais e faixas ao longo das rodovias, com mensagens como “Assédio não é brincadeira” e “Assédio jamais é o caminho”. Além da comunicação externa, as concessionárias também dispõem de protocolos internos de resposta, que incluem acolhimento às vítimas, suporte psicológico e encaminhamentos jurídicos quando necessário.

“Nosso compromisso vai além de garantir um ambiente de trabalho seguro. Queremos fomentar uma cultura de respeito em todos os espaços da EcoRodovias. Essa campanha é um chamado à consciência coletiva: assédio não pode ser normalizado e não será tolerado”, afirma Cristiane Neiva, gerente de Recursos Humanos da EcoRodovias.

A SPMar também destacou a importância da adesão ao movimento. “Acreditamos que o respeito é fundamental para garantir a segurança e a dignidade de nossos profissionais. Ao nos unirmos ao movimento ‘Assédio, Pare!’, estamos reafirmando nosso compromisso com a criação de um ambiente de trabalho saudável e respeitoso. Juntos, podemos fazer a diferença e construir um futuro melhor para todos”, afirma Erik Vicente, gerente de RH da concessionária.

A mobilização tem ainda uma data simbólica: o Dia D contra o Assédio, em 27 de agosto. Nessa ocasião, concessionárias de todo o país realizam ações simultâneas, com mensagens exibidas em painéis de rodovias, distribuição de folhetos e cancelas temáticas em pedágios, além da divulgação de um manifesto coletivo nas redes sociais.

“Este movimento demonstra a força e a união do nosso setor em torno de uma causa que vai muito além da operação rodoviária. Nosso objetivo é que cada quilômetro administrado pelas concessionárias seja sinônimo de segurança e respeito, um espaço onde o assédio simplesmente não tenha vez”, afirma Marco Aurélio Barcelos, diretor-presidente da ABCR.