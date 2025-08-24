DGABC
Domingo, 24 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Educação nas ruas

Polícia Rodoviária desenvolve projeto ‘Rodovia SP Mirim’ em São Bernardo

As atividades ocorreram nas proximidades do Shopping Metrópole, proporcionando a crianças aprendizado sobre segurança no trânsito

Da Redação
24/08/2025 | 17:22
Divulgação
Divulgação


 Neste sábado (23), policiais da 1ª e 4ª Companhia do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram o projeto Rodovia SP Mirim para as crianças de São Bernardo, nas proximidades do Shopping Metrópole, região central da cidade.

A ação proporcionou uma experiência educativa e interativa, onde as crianças aprenderam sobre segurança no trânsito por meio de palestras, demonstração de sinalizações e orientações sobre Direção Defensiva.

O projeto Rodovia SP Mirim tem como propósito despertar, desde cedo, a consciência cidadã e a responsabilidade no trânsito, preparando os futuros condutores e pedestres para enfrentar diferentes situações com segurança e prudência.

Além disso, tivemos a exposição das viaturas do 6° BPM/M , 1° BPCHq e TOR do 1° BPRv.


