Polícia Rodoviária desenvolve projeto ‘Rodovia SP Mirim’ em São Bernardo

Neste sábado (23), policiais da 1ª e 4ª Companhia do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram o projeto Rodovia SP Mirim para as crianças de São Bernardo, nas proximidades do Shopping Metrópole, região central da cidade.

A ação proporcionou uma experiência educativa e interativa, onde as crianças aprenderam sobre segurança no trânsito por meio de palestras, demonstração de sinalizações e orientações sobre Direção Defensiva.

O projeto Rodovia SP Mirim tem como propósito despertar, desde cedo, a consciência cidadã e a responsabilidade no trânsito, preparando os futuros condutores e pedestres para enfrentar diferentes situações com segurança e prudência.

Além disso, tivemos a exposição das viaturas do 6° BPM/M , 1° BPCHq e TOR do 1° BPRv.