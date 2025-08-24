Polícia Rodoviária desenvolve projeto ‘Rodovia SP Mirim’ em São Bernardo

As atividades ocorreram nas proximidades do Shopping Metrópole, proporcionando a crianças aprendizado sobre segurança no trânsito
Neste sábado (23), policiais da 1ª e 4ª Companhia do 1º BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária) realizaram o projeto Rodovia SP Mirim para as crianças de São Bernardo, nas proximidades do Shopping Metrópole, região central da cidade.
A ação proporcionou uma experiência educativa e interativa, onde as crianças aprenderam sobre segurança no trânsito por meio de palestras, demonstração de sinalizações e orientações sobre Direção Defensiva.
O projeto Rodovia SP Mirim tem como propósito despertar, desde cedo, a consciência cidadã e a responsabilidade no trânsito, preparando os futuros condutores e pedestres para enfrentar diferentes situações com segurança e prudência.
Além disso, tivemos a exposição das viaturas do 6° BPM/M , 1° BPCHq e TOR do 1° BPRv.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.