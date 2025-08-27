Pinacoteca de Ribeirão Pires promove exposição 'Memória, Alegria e Cor'

Abertura gratuita acontece nesta quinta-feira (28), às 19h, com a presença do artista plástico e coronel Francisco Rohrer
A Pinacoteca Municipal “Guilherme de Carvalho Dias” promove, nesta quinta-feira (28), às 19 horas, a exposição Memória, Alegria e Cor, do artista plástico e coronel Francisco Rohrer. Inspirado pelo Cubismo e pela Neo Pop Art, Rohrer apresenta telas de cores vibrantes que celebram memórias e momentos de alegria.
Formado em Ciências Políticas, Direito, Educação Física e Psicologia, com Nestrado em Psicologia Social e Doutorado em Antropologia pela PUC-SP, o artista alia sua trajetória acadêmica e profissional à expressão artística, criando obras que dialogam com identidade e lembranças.
“O público encontrará peças que transformam memórias em cores e convidam a novas interpretações”, ressalta o curador Rafael Brancatelli.
Além da mostra de Rohrer, a Pinacoteca mantém outras exposições em cartaz: obras táteis acessíveis (localizadas no 1º piso); a coleção de obras do acervo municipal e a mostra "A Pintura de Silvio Mendes", disponível até 20 de setembro.
A Pinacoteca funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h, na rua Diamantino de Oliveira, 218, Centro. Agendamentos em grupo podem ser feitos pelo e-mail [email protected].
Serviço:
Abertura da Exposição 'Memória, Alegria e Cor' – Francisco Rohrer
Data: Quinta-feira, 28/08, às 19h
Em cartaz até 27/09
Entrada Gratuita
