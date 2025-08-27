DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Arte

Pinacoteca de Ribeirão Pires promove exposição 'Memória, Alegria e Cor'

Abertura gratuita acontece nesta quinta-feira (28), às 19h, com a presença do artista plástico e coronel Francisco Rohrer

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 17:12
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


A Pinacoteca Municipal “Guilherme de Carvalho Dias” promove, nesta quinta-feira (28), às 19 horas, a exposição Memória, Alegria e Cor, do artista plástico e coronel Francisco Rohrer. Inspirado pelo Cubismo e pela Neo Pop Art, Rohrer apresenta telas de cores vibrantes que celebram memórias e momentos de alegria.

Formado em Ciências Políticas, Direito, Educação Física e Psicologia, com Nestrado em Psicologia Social e Doutorado em Antropologia pela PUC-SP, o artista alia sua trajetória acadêmica e profissional à expressão artística, criando obras que dialogam com identidade e lembranças.

“O público encontrará peças que transformam memórias em cores e convidam a novas interpretações”, ressalta o curador Rafael Brancatelli.

Além da mostra de Rohrer, a Pinacoteca mantém outras exposições em cartaz: obras táteis acessíveis (localizadas no 1º piso); a coleção de obras do acervo municipal e a mostra "A Pintura de Silvio Mendes", disponível até 20 de setembro.

A Pinacoteca funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 14h, na rua Diamantino de Oliveira, 218, Centro. Agendamentos em grupo podem ser feitos pelo e-mail [email protected].

Serviço:

Abertura da Exposição 'Memória, Alegria e Cor' – Francisco Rohrer

Data: Quinta-feira, 28/08, às 19h

Em cartaz até 27/09

Entrada Gratuita


