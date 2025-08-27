Moradores do Jardim Éden, em Mauá, podem cadastrar pets para castração

No próximo sábado (30/8), o CPA (Centro de Proteção Animal), da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Mauá, promove um mutirão de castração de cães e gatos, das 9h às 17h, na Praça da Cidadania, localizada na rua João Batista de Lima, 231, no Jardim Éden.

A meta da equipe do CPA é castrar 40 cães e 64 gatos no local. Caso haja um número maior de cadastros, os animais excedentes serão encaminhados para atendimento na sede do CPA.

O procedimento será realizado apenas nos animais cadastrados previamente pelos tutores até o dia 29/08, no mesmo local e horário do cadastramento. O serviço é gratuito e destinado a cães e gatos com mais de seis meses de idade. Para efetuar o cadastro, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

Desde sua criação, em maio de 2022, o CPA já realizou a castração de 10.497 cães e 15.522 gatos.

LEIA TAMBÉM:

Mauá tem vagas para curso de visagismo de sobrancelhas