Mauá tem vagas para curso de visagismo de sobrancelhas

A Prefeitura de Mauá, por meio do Programa Qualifica Mauá, coordenado pela STRE (Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Visagismo de Sobrancelhas, com carga horária de 40 horas.

As aulas serão ministradas pela professora Susan Kelly Amorim, especialista na área, e vão além da prática estética, já que o visagismo é uma técnica que analisa o formato do rosto para definir o estilo de sobrancelhas mais adequado para cada pessoa. As participantes também receberão orientações sobre empreendedorismo e marketing digital, ampliando as possibilidades de atuação no mercado de beleza.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na STRE (Rua Jundiaí, 63, no bairro da Matriz) ou na Casa de Cursos (Avenida Presidente Castelo Branco, 401, no Jardim Zaira), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas são limitadas.

Para participar é necessário ser moradora de Mauá, ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. As aulas estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 23 de setembro, na sede da STRE.

Mais informações sobre os cursos do Qualifica Mauá podem ser obtidas pelo site sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua ou pelo WhatsApp (11) 92002-3423.

