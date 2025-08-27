DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo Oportunidade

Mauá tem vagas para curso de visagismo de sobrancelhas

Aulas vão acontecer entre 8 e 23 de setembro; inscrições devem ser feitas presencialmente

Do Diário do Grande ABC
27/08/2025 | 13:25
Compartilhar notícia
FOTO: Cleber Juliano/PMM
FOTO: Cleber Juliano/PMM Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Prefeitura de Mauá, por meio do Programa Qualifica Mauá, coordenado pela STRE (Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo), está com inscrições abertas para o curso gratuito de Visagismo de Sobrancelhas, com carga horária de 40 horas.

As aulas serão ministradas pela professora Susan Kelly Amorim, especialista na área, e vão além da prática estética, já que o visagismo é uma técnica que analisa o formato do rosto para definir o estilo de sobrancelhas mais adequado para cada pessoa. As participantes também receberão orientações sobre empreendedorismo e marketing digital, ampliando as possibilidades de atuação no mercado de beleza.

As inscrições devem ser feitas presencialmente na STRE (Rua Jundiaí, 63, no bairro da Matriz) ou na Casa de Cursos (Avenida Presidente Castelo Branco, 401, no Jardim Zaira), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As vagas são limitadas.

Para participar é necessário ser moradora de Mauá, ter a partir de 18 anos e ensino médio completo. As aulas estão previstas para acontecer entre os dias 8 e 23 de setembro, na sede da STRE.

Mais informações sobre os cursos do Qualifica Mauá podem ser obtidas pelo site sistemas.maua.sp.gov.br/qualificamaua ou pelo WhatsApp (11) 92002-3423.

LEIA TAMBÉM:

Grande ABC disponibiliza 1.398 vagas de emprego


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.