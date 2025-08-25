Grande ABC disponibiliza 1.398 vagas de emprego

As prefeituras do Grande ABC disponibilizam nesta semana 1.398 vagas de emprego nas suas centrais de trabalho e renda. São postos destinados aos setores da indústria, comércio e serviços.

Dentre os municípios que compartilharam a disponibilidade de vagas, Mauá é a que tem a maior oferta. São 665 oportunidades, número 47% maior em relação às 420 anunciadas na semana anterior.

As vagas contemplam 56 funções diferentes, entre elas as de serralheiro, operador de empilhadeira, abastecedor de linha de produção, auxiliar de limpeza, operacional e logística, cozinheira, costureira industrial, estagiários e operador de telemarketing.

Do total, 420 oportunidades aceitam candidaturas de PcDs (Pessoas com Deficiência), sendo que duas delas são exclusivas para este público (auxiliar de expedição). A lista completa das vagas pode ser consultada em https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador, localizada na Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz, portando RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Prefeitura também disponibiliza um canal digital para informações sobre vagas, acessível pelo link: https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

São Caetano vem na sequência, com 528 postos. Para consultar as oportunidades os interessados devem acessar o portal do município (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Na plataforma é possível consultar a disponibilidade, ver as exigências e formalizar a candidatura.

Em Santo André, a CPETR (Central Pública de Emprego, Trabalho e Renda) tem 194 postos disponíveis, que podem ser consultados pelo App da Carteira de Trabalho Digital, com acesso pelo portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br.

Entre os destaques está a oferta de 84 vagas para auxiliar de limpeza, 30 para operador de negócios e 25 de promotor de vendas.

Para atendimento presencial, comparecer no CPETR, na Praça IV Centenário, 1 – Centro, no Prédio Executivo da Prefeitura, no térreo.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires oferece 11 oportunidades de emprego para esta semana. A seleção das vagas acontece no Posto Atende Fácil, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone 4824-4282.

