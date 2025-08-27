DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Crime

Homem é preso em Diadema por adulterar placa de veículo

O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, enquanto o suspeito permaneceu preso em flagrante à disposição da Justiça

Natasha Werneck
27/08/2025 | 15:29
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira (26) um homem suspeito de adulterar a placa de um veículo no bairro Canhema, em Diadema. A ação foi realizada pela 1ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano durante patrulhamento de rotina.

LEIA MAIS: PM prende quatro após roubo de carga de bebidas em Diadema

Os policiais desconfiaram da manobra brusca de um Renault/Master e, ao consultar a placa, perceberam que ela correspondia a um VW/Gol. Durante a abordagem, o condutor admitiu ter modificado a placa, usando fita para transformar a letra “F” em “E”, supostamente para evitar multas.

O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, enquanto o suspeito permaneceu preso em flagrante à disposição da Justiça.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.