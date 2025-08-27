Homem é preso em Diadema por adulterar placa de veículo

O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, enquanto o suspeito permaneceu preso em flagrante à disposição da Justiça
A Polícia Militar prendeu na manhã de terça-feira (26) um homem suspeito de adulterar a placa de um veículo no bairro Canhema, em Diadema. A ação foi realizada pela 1ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano durante patrulhamento de rotina.
Os policiais desconfiaram da manobra brusca de um Renault/Master e, ao consultar a placa, perceberam que ela correspondia a um VW/Gol. Durante a abordagem, o condutor admitiu ter modificado a placa, usando fita para transformar a letra “F” em “E”, supostamente para evitar multas.
O veículo foi apreendido e encaminhado para perícia, enquanto o suspeito permaneceu preso em flagrante à disposição da Justiça.
