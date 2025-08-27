DGABC
Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Ocorrência

PM prende quatro após roubo de carga de bebidas em Diadema

A ocorrência foi atendida por equipes da 3ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano, após chamado do COPOM

Natasha Werneck
27/08/2025 | 15:07
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens envolvidos em um roubo de carga de bebidas em Diadema, na manhã dessa terça-feira (26). A ocorrência foi atendida por equipes da 3ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano, após chamado do COPOM.

Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois caminhões suspeitos. Em uma das abordagens, o motorista tentou escapar, mas perdeu o controle e bateu contra um muro. Dentro do veículo, foi encontrado um bloqueador de sinal, conhecido como “capetinha”, usado para dificultar o rastreamento. O condutor acabou detido.

Na sequência, outro caminhão foi interceptado e o motorista também preso. As diligências continuaram e levaram à apreensão de um Fiat Argo, utilizado como carro de apoio ao crime, onde estavam mais dois suspeitos.

Ao todo, quatro indivíduos foram presos em flagrante e levados ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os caminhões recuperados foram devolvidos à empresa proprietária, e o veículo de apoio apreendido.


