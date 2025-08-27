PM prende quatro após roubo de carga de bebidas em Diadema

A ocorrência foi atendida por equipes da 3ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano, após chamado do COPOM
Uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão de quatro homens envolvidos em um roubo de carga de bebidas em Diadema, na manhã dessa terça-feira (26). A ocorrência foi atendida por equipes da 3ª Companhia do 24º Batalhão Metropolitano, após chamado do COPOM.
Durante o patrulhamento, os policiais localizaram dois caminhões suspeitos. Em uma das abordagens, o motorista tentou escapar, mas perdeu o controle e bateu contra um muro. Dentro do veículo, foi encontrado um bloqueador de sinal, conhecido como “capetinha”, usado para dificultar o rastreamento. O condutor acabou detido.
Na sequência, outro caminhão foi interceptado e o motorista também preso. As diligências continuaram e levaram à apreensão de um Fiat Argo, utilizado como carro de apoio ao crime, onde estavam mais dois suspeitos.
Ao todo, quatro indivíduos foram presos em flagrante e levados ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os caminhões recuperados foram devolvidos à empresa proprietária, e o veículo de apoio apreendido.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.