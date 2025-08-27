Filmagens de 'Nosso Lar 3 - Vida Eterna' chegam ao fim no Rio de Janeiro

As filmagens de Nosso Lar 3 - Vida Eterna chegaram ao fim depois de 33 dias de produção no Rio de Janeiro. Baseado no livro Obreiros da Vida Eterna, de Chico Xavier e André Luiz, o novo longa da franquia Nosso Lar foi dirigido e roteirizado por Wagner de Assis, com produção da Cinética Filmes, coprodução e distribuição da Disney, e apoio da FEB-Cinema. A Migdal Filmes é produtora associada.

“Estou muito feliz em poder contar esta história ao lado de uma equipe tão especial. Conseguimos reunir um elenco com nomes que mergulharam nos personagens e se entregaram para o projeto. A equipe técnica também não poupou esforços para entregar um resultado incrível. O longa vai mostrar uma história de amor, redenção e perdão”, explica Wagner de Assis.

Protagonizado por Carol Castro e Fábio Assunção, o filme teve cenas externas gravadas em Santa Teresa e em um estúdio em Vargem Grande, onde usaram uma tecnologia com painéis de LED. Ao todo, são 200 m² de telas em 180º no cenário da produção.

“O LED traz mais realismo para o estúdio e ajuda o elenco a se sentir inserido no cenário. Além disso, o recurso também vai encurtar o tempo de pós-produção. Foram produzidos 14 cenários virtuais, desenvolvidos exclusivamente para este filme”, explica Wagner.

Nosso Lar 3 - Vida Eterna vai acompanhar Zenóbia e Domênico em uma missão de socorro espiritual, cheia de amor incondicional por vivos e “mortos”. O terceiro longa da franquia também vai apresentar novos personagens que terão papel essencial diante dos desafios de dar uma nova chance e perdoar aqueles que desejam recomeçar. Os protagonistas se conheceram ainda novos, mas por uma decisão do pai de Zenóbia, não puderam ficar juntos como um casal. Com o caminhar da vida, cada um seguiu seu caminho, até se reencontrarem em outro plano.

O elenco traz outros grandes nomes: Othon Bastos, Renato Prieto; Annah Kutner, Dandara Albuquerque, Caio Scot, Gerson Barreto, Vandré Silveira, Alex Brasil, Gustavo Pace, Cadu Libonati, Rod Carvalho, Talita Castro, Alle Franco, Will Anderson, Márcio Vito, Cynthia Aparecida, Helga Nemetik, Manuela Duarte, Renata Tobelem, Beatriz Alcântara e Antônio Zeni.

