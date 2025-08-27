Em oito meses, Romu apreende mais de 10 mil porções de drogas em São Bernardo

A Romu (Ronda Ostensiva Municipal), tropa especializada da GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo, intensificou significativamente seu trabalho no combate ao tráfico de drogas durante os primeiros oito meses de 2025. Em operações de alto impacto, a unidade especializada registrou 22 casos de tráfico e efetuou 40 prisões, resultando na apreensão de mais de 10 mil porções de drogas em diferentes regiões da cidade.

Os números impressionam não apenas pela quantidade, mas pela diversidade dos entorpecentes recolhidos. Entre as drogas retiradas das ruas estão 2.533 pinos de crack, 1.975 pinos de cocaína, 1.379 papelotes de maconha, além de centenas de trouxinhas, invólucros e pacotes da mesma substância. Também foram apreendidos 239 frascos de lança-perfume, 76 pinos de K2 (droga sintética), 26 unidades de haxixe, 36 papelotes de flor e quatro comprimidos de ecstasy, o que evidencia o combate efetivo a diferentes núcleos do tráfico que atuam no município.

As operações da Romu são fundamentadas na integração entre o patrulhamento ostensivo e ações de inteligência, que possibilitam identificar e desmontar pontos de venda de drogas. Além dos entorpecentes, foram apreendidos equipamentos usados na comercialização ilegal, como balanças de precisão, celulares e veículos. A unidade também apoia outras forças policiais e atua em demandas emergenciais, ampliando sua presença especialmente em áreas vulneráveis de São Bernardo.

“O trabalho da Romu é resultado de preparo técnico e dedicação diária do nosso efetivo. Cada apreensão e cada prisão representam não apenas a retirada de drogas das ruas, mas também a proteção de famílias que sofrem com os impactos do tráfico. Nosso compromisso é agir com firmeza e responsabilidade para garantir mais segurança à população de São Bernardo”, acrescentou o supervisor da Romu, Marcos Aurélio.

LEIA TAMBÉM:

Polícia prende homem com mais de 400 porções de drogas em Mauá



OUTRAS FRENTES

Além do combate ao tráfico, a Romu atua em diversas outras frentes. Durante o período analisado, esteve presente em situações que exigem respostas rápidas e técnicas, como ocorrências de averiguação, intervenções em desordens públicas, apoio a infrações de trânsito, atendimento a acidentes com ou sem vítimas, captura de foragidos da Justiça e prisões por crimes como receptação, furto e roubo a estabelecimentos comerciais. Essa atuação multifacetada demonstra a capacidade da Romu de oferecer suporte qualificado e ágil às demais unidades da Guarda.

"Essa tropa especializada está preparada para as ocorrências de maior complexidade e vem alcançando resultados expressivos no combate ao tráfico e em prisões qualificadas. Isso representa mais segurança e tranquilidade para os moradores da cidade", afirmou o comandante da GCM, Eduardo dos Santos, reforçando o papel estratégico da Guarda no enfrentamento à criminalidade.

Atualmente, a divisão especializada conta com efetivo operacional e administrativo, equipados com viaturas especializadas e armamento padronizado, incluindo pistolas calibre .380 e espingardas calibre 12. A tropa está estruturada para enfrentar situações de alto risco, fortalecendo a segurança em áreas críticas e contribuindo para a redução da criminalidade na cidade.