Polícia prende homem com mais de 400 porções de drogas em Mauá

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (25), no Jardim Oratório, em Mauá. A ação aconteceu na Travessa Araripe, após ele tentar fugir ao notar a presença da polícia.



Com o suspeito, os agentes encontraram 115 porções de maconha, 90 de cocaína e 235 de crack, além de dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.



De acordo com a polícia, o homem confessou que atuava na venda de entorpecentes havia três dias e recebia parte do lucro obtido com as vendas. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial da cidade, onde permanece preso.

