Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Setecidades Titulo Crime

Polícia prende homem com mais de 400 porções de drogas em Mauá

De acordo com a polícia, o homem confessou que atuava na venda de entorpecentes havia três dias e recebia parte do lucro obtido com as vendas

Natasha Werneck
26/08/2025 | 09:03
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (25), no Jardim Oratório, em Mauá. A ação aconteceu na Travessa Araripe, após ele tentar fugir ao notar a presença da polícia.

LEIA MAIS: Traficante é preso com drogas e dinheiro após flagrante em Mauá

Com o suspeito, os agentes encontraram 115 porções de maconha, 90 de cocaína e 235 de crack, além de dinheiro e um caderno com anotações do tráfico.

De acordo com a polícia, o homem confessou que atuava na venda de entorpecentes havia três dias e recebia parte do lucro obtido com as vendas. Ele foi levado ao 1º Distrito Policial da cidade, onde permanece preso.

LEIA MAIS: GCM de Mauá prende suspeito com drogas no Jardim Itapark


