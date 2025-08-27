DGABC
Internacional Titulo Nos Estados Unidos

Ataque em escola católica dos Estado Unidos deixa duas crianças mortas

Ataque deixou duas vítimas fatais, outras duas crianças em estado crítico e ao menos 17 pessoas ficaram feridas

Ana Freitas
Especial para o Diário
27/08/2025 | 14:04
FOTO: Reprodução/ Google Street View
FOTO: Reprodução/ Google Street View


 Um atirador atacou a Escola Católica Anunciação na cidade de Minneapolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (27). Ao menos duas crianças morreram, uma de oito e outra de dez, outras duas se encontram em estado crítico.

Segundo informações da CNN, ao menos 17 pessoas ficaram feridas, sendo 14 crianças e três adultos, mas estão sendo atendidas e socorridas em hospitais da região. 

"Não há palavras que consigam descrever o horror e o mau deste ato desprezível. Há crianças mortas. Há famílias que perderam seus filhos. É impossível colocar em palavras a gravidade, a tragédia e a dor desta situação", afirmou o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, visivelmente abalado.

A rede BBC recebeu o relato de um morador que afirma ter ouvido entre “30 e 50 tiros”. "Eu pensei: não é possível que esse barulho sejam tiros. Porque são muitos. E não parecia tiros vindos de um revólver", relatou o morador à rede. 

Segundo o chefe de polícia da cidade, Brian O'Hara, o atirador tirou a própria vida após cometer os crimes. A investigação inicial aponta que foram utilizadas três armas diferentes: um rifle, uma espingarda e uma pistola.

Nesta manhã, as autoridades do local fizeram uma publicação na rede social X (antigo twitter) informando que haviam contido o atirador. “Não há nenhuma ameaça ativa à comunidade neste momento”, relatou a cidade de Minneapolis na publicação. No entanto, depois foi revelado que o atirador tirou a própria vida.

O governador de Minnesota, Tim Walz, havia dito anteriormente que foi informado sobre o ataque e que o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota e a Patrulha Estadual estavam no local. “Estou rezando por nossos filhos e professores, cuja primeira semana de aula foi marcada por esse horrível ato de violência”, disse o governador. 

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma publicação na plataforma Truth Social informando que soube sobre o ataque. Ele afirmou que “a Casa Branca continuará monitorando esta terrível situação” e pediu orações para todos os envolvidos. 

