Hospital Mário Covas apresenta avanços do Projeto Lean na área cirúrgica e de internação

O Hemc (Hospital Estadual Mário Covas), em Santo André, apresentou em agosto os resultados da fase 2 do Projeto ‘Transformação Lean nos Hospitais’, iniciativa estratégica que busca o cumprimento de metas cirúrgicas e eficiência operacional nas unidades de internação em hospitais públicos e filantrópicos do Brasil. O Projeto Lean, do Ministério da Saúde, conta com a consultoria de instituições privadas de saúde, como o Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, Hospital Moinhos de Vento e Hospital Sírio-Libanês. Esta fase foi conduzida pelo Sírio-Libanês junto às equipes do Hemc.

O evento de apresentação no dia 20 contou com a presença de membros de toda a diretoria e marcou o encerramento da 2ª fase do projeto, com um balanço dos avanços obtidos, além de apontar os próximos passos desta jornada de transformação contínua.

A fase 2 de implementação do projeto teve início em outubro de 2024 e terminou em julho deste ano. Com o uso de tecnologias e instrumentos de gestão e análise como Kanban, Makigami, Gemba Walk, ferramentas de 5S e Huddle, o Hemc alcançou avanços significativos na eficiência operacional da área cirúrgica e de internação, como: aumento do índice de giro de leitos; redução do intervalo de substituição e tempo médio de permanência nos leitos; aumento da eficiência do centro cirúrgico; e diminuição do número de cirurgias sem programação.

Nas unidades de internação, o destaque foi o engajamento da equipe multidisciplinar feita através do método Kanban. Trata-se de um sistema de gestão visual que otimiza o fluxo de trabalho, aumenta a eficiência, reduz erros e melhora o atendimento ao paciente. O uso de painéis com informações sobre pacientes e processos ajuda a monitorar o tempo de internação, o uso de leitos e o estoque de materiais, garantindo que os recursos sejam utilizados de forma mais eficaz e que as necessidades sejam atendidas em tempo hábil. A metodologia já era utilizada anteriormente, mas foi ampliada.

“Conseguimos trazer as equipes médicas de Ortopedia, Oncologia e Hematologia para participar do Kanban. Com isso, alinhamos melhor a estratégia de cuidados, o plano terapêutico do paciente e a resolução de pendências para que o mesmo receba alta médica em tempo oportuno. Resolvendo pendências, reduzimos desperdícios”, explica a gerente de Qualidade do Hemc, Gisele Rabelo, que conduziu a apresentação no auditório da unidade.

Neste período de execução do projeto, a partir dos ajustes das metodologias de gestão, foram alcançados diversos progressos com importantes reduções: tempo médio entre a solicitação e a realização de cirurgias de urgência, que caiu de 259 para 80 minutos; tempo médio entre desocupação do leito até a admissão de novo paciente, que passou de 360 para 240 minutos; intervalo de substituição dos leitos, que caiu de 1,7 para 1,2 dia; tempo médio entre alta médica e alta hospitalar, com queda de 300 para 260 minutos; entre outros avanços.

Os resultados apresentados refletem o compromisso das equipes multidisciplinares e a adoção de práticas que já começam a transformar o dia a dia da assistência e da gestão hospitalar.

A gerente de qualidade do Hemc destacou o valor das conquistas obtidas até aqui, indo além dos dados mensuráveis. “Concluir esta fase do projeto é reconhecer que cada esforço, cada ajuste e cada tentativa nos trouxeram muito mais do que os números podem mostrar. Ganhamos integração, aprendizados e uma nova forma de olhar para o nosso trabalho. O verdadeiro impacto está no caminho que percorremos juntos e na certeza de que a mudança já começou. Esta é apenas a continuidade de uma jornada que não termina aqui, porque o compromisso com a melhoria é permanente”, finaliza Gisele.

Com o encerramento da fase atual, o hospital se prepara para consolidar as práticas implantadas, assegurando sua sustentabilidade ao longo do tempo. Entre os próximos desafios estão o fortalecimento da cultura de melhoria contínua, a ampliação do engajamento das equipes, a integração ainda mais eficaz entre as áreas – especialmente entre as unidades de internação, a emergência e o centro cirúrgico – e a transformação dos ganhos em percepções reais e positivas para os pacientes.

Neste cenário de busca por melhorias contínuas, o Hemc reafirma seu compromisso com a excelência no cuidado e a evolução constante dos processos de trabalho, colocando o paciente no centro das decisões e apostando na qualificação permanente de seus fluxos e equipes.

PROJETO LEAN

O Hospital Estadual Mário Covas deu início em outubro de 2024 à 2ª fase do projeto Lean. Diferentemente da etapa inicial, ligada à área de Emergência, o foco desta etapa esteve na otimização dos processos no centro cirúrgico e unidades de internação.

Neste ciclo participaram 20 hospitais de todo o Brasil. O objetivo é aumentar a eficiência do centro cirúrgico, reduzir o tempo médio de permanência dos pacientes e assegurar altas hospitalares oportunas, utilizando a metodologia Lean e outras abordagens de gestão de processos hospitalares. As atividades incluíram reuniões mensais presenciais com uma enfermeira e um médico do Hospital Sírio-Libanês, que acompanharam o andamento do projeto.

O projeto Lean é uma iniciativa do Ministério da Saúde, viabilizada por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. As indicações para participação acontecem em ciclos, a cada seis meses, e são um consenso entre Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Este é o quarto projeto do Ministério da Saúde em que o Hemc é selecionado para participar. Outros três já foram concluídos: “Paciente Seguro”, “Saúde em nossas Mãos” e “Lean nas Emergências”.