Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo

A Polícia Civil está investigando um caso de uma morte ocorrida durante um incêndio em um ritual religioso em São Bernardo, no Grande ABC. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado no 8º Distrito Policial do município.

"Foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). Os laudos foram analisados pela autoridade policial, que também colheu depoimentos de testemunhas e segue realizando diligências para esclarecer os fatos", disse a SSP.

Como o nome do local religioso não foi divulgado, a defesa não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.

Conforme a CNN, as investigações apontam ainda que não houve acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou do Corpo de Bombeiros, sendo os feridos foram levados por veículos particulares para atendimento.

Segundo a pasta, a notícia do fato chegou ao 8º DP de São Bernardo por meio de denúncia anônima feita em 7 de agosto, mesmo o caso tendo ocorrido no dia 20 de julho. "Diante do conhecimento da ocorrência, a autoridade policial instaurou inquérito e apura as responsabilidades", acrescentou a pasta.

Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que houve registro de incêndio no local informado.