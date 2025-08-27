DGABC
DGABC

Quarta-Feira, 27 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Setecidades Titulo Mistério

Polícia investiga morte durante incêndio em ritual religioso em São Bernardo

Segundo a pasta, a notícia do fato chegou ao 8º DP de São Bernardo por meio de denúncia anônima feita em 7 de agosto

27/08/2025 | 13:02
Compartilhar notícia
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Civil está investigando um caso de uma morte ocorrida durante um incêndio em um ritual religioso em São Bernardo, no Grande ABC. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado, o caso está sendo investigado por meio de inquérito policial instaurado no 8º Distrito Policial do município.

"Foram solicitados exames ao IC (Instituto de Criminalística) e ao IML (Instituto Médico Legal). Os laudos foram analisados pela autoridade policial, que também colheu depoimentos de testemunhas e segue realizando diligências para esclarecer os fatos", disse a SSP.

Como o nome do local religioso não foi divulgado, a defesa não foi localizada. O espaço permanece aberto para manifestação.

Conforme a CNN, as investigações apontam ainda que não houve acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência  ou do Corpo de Bombeiros, sendo os feridos foram levados por veículos particulares para atendimento.

Segundo a pasta, a notícia do fato chegou ao 8º DP de São Bernardo por meio de denúncia anônima feita em 7 de agosto, mesmo o caso tendo ocorrido no dia 20 de julho. "Diante do conhecimento da ocorrência, a autoridade policial instaurou inquérito e apura as responsabilidades", acrescentou a pasta.

Procurado, o Corpo de Bombeiros disse que houve registro de incêndio no local informado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.