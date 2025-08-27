Cover oficial de Capital Inicial se apresenta em Diadema

O Capital Inicial cover fará um show gratuito na praça de alimentação do Shopping Praça da Moça, em Diadema, no Grande ABC. A partir das 19h30 desta quinta-feira (28), o artista Rodrigo Ouro Preto e banda vão agitar o público com muito rock nacional de qualidade.

A banda, que é uma das mais importantes e respeitadas nesta cena musical, surgiu no início da década de 1980 em Brasília e é liderada por Dinho Ouro Preto, composta por Fê Lemos, Flávio Lemos, Yves Passarell, além de Nei Medeiros e Fabiano Carelli.

A semelhança na voz e atitude são destaques da apresentação do vocalista Rodrigo Ouro Preto, que já foi reconhecido pela própria banda como cover oficial. Entre os sucessos que devem fazer parte do repertório desta edição do evento Show no Praça estão, À Sua Maneira, Primeiros Erros, Natasha, Veraneio à Vascaína, Fátima, dentre outros.

“É uma grande satisfação receber um tributo tão fiel e emocionante a uma das bandas mais icônicas do rock nacional. O Rodrigo Ouro Preto tem uma performance impressionante, que cativa o público e celebra a trajetória do Capital Inicial com muito respeito e energia. Nosso objetivo com o 'Show no Praça' é justamente oferecer experiências culturais de qualidade.”, conta Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

LEIA TAMBÉM:

Ana Castela em São Bernardo tem Balão Mágico e chapéus rosa; veja resumo



Serviço

Show no Praça - Capital Inicial Cover com Rodrigo Ouro Preto

Data: 28/8.

Horário: a partir das 19h30.

Local: praça de alimentação.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro - Diadema - SP.