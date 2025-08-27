Luccas Neto faz show em São Paulo no Dia das Crianças; veja local e preços

A Suhai Music Hall será palco do espetáculo Luccas e Gi em: O Mundo de Magia e Fantasia, nova produção estrelada por Luccas Neto e pensada para toda a família. A montagem mistura música, teatro e interação com o público infantil, prometendo ser uma das principais atrações do Dia das Crianças, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, na Capital.

Estreado em março deste ano, o espetáculo leva ao palco personagens já conhecidos das crianças, como Super Foca e Super Sereia, que enfrentam os vilões Zota Lorota e Dentinho. A peça também apresenta o universo do Príncipe Lu e a aventura pelo reino de Lucebra. Com mais de dez artistas em cena, o musical reúne coreografias, figurinos e canções inéditas criadas especialmente para a produção, além de músicas já famosas entre os fãs.

Com direção de Diego Morais e Pedro Henrique Lopes – nomes ligados a projetos como a versão brasileira do espetáculo oficial Disney Princesa e o premiado Grandes Músicos para Pequenos – a montagem tem cenografia de Victor Aragão e cenário assinado por Clívia Cohen. Segundo Luccas Neto, a proposta é unir diversão e mensagens positivas.

“Estou muito empolgado em trazer essa nova aventura para o público. Queremos proporcionar momentos de magia e diversão, além de transmitir mensagens positivas e inspiradoras para as crianças”, comenta Luccas Neto.

SERVIÇO

LUCCAS NETO

SUHAI MUSIC HALL

Av. das Nações Unidas, 22540 – Jurubatuba, São Paulo – SP | Shopping SP Market

www.suhaimusichall.com.br | https://www.instagram.com/suhaimusichall/

DATA E HORA

12 de outubro (domingo)

Abertura da casa: 15h

Show: 17h

Duração: 60 minutos

Classificação: Livre.

Crianças com idade limite de até 2 anos incompletos, não pagam entrada e devem ficar no colo dos responsáveis durante a apresentação. A partir de 2 anos e 1 dia, a criança paga meia-entrada mediante apresentação da carteira de identidade ou certidão de nascimento. Somente será permitido o acesso de crianças e adolescentes acompanhados dos pais ou responsável legal. O acompanhante da criança ou adolescente acessará o evento mediante a compra de ingresso.

Ar-condicionado

Acessibilidade

LEIA TAMBÉM:

São Paulo terá sequência de shows e festivais no 2º semestre de 2025



INGRESSOS

BILHETERIA ONLINE

TICKET STORE: https://www.ticketstore.com.br/d/smh-luccas-neto

FORMAS DE PAGAMENTO: Cartão de crédito, débito ou PIX

BILHETERIA FÍSICA

LOCAL: Suhai Music Hall - Shopping SP Market (Av. das Nações Unidas, 22540 - Jurubatuba, São Paulo - SP, 04795-000)

FUNCIONAMENTO: de segunda à sexta, das 10h00 às 16h00 - exceto feriados.

FORMAS DE PAGAMENTO: somente cartão de crédito e pix.

SETOR

INTEIRA E MEIA-ENTRADA (50%)

VIP PLATINUM

R$ 350 - R$ 175

VIP GOLD

R$ 310 - R$ 155

PLATEIA CENTRAL

R$ 270 - R$ 135

PLATEIA LATERAL 1

R$ 200 - R$ 100

PLATEIA LATERAL 2

R$ 200 - R$ 100

PLATEIA 3

R$ 150 - R$ 75

PISO 1 - CAMAROTE SETOR A

R$ 350 - R$ 175

PISO 1 - CAMAROTE SETOR B

R$ 350 - R$ 175

PISO 1 - CAMAROTE SETOR C

R$ 280 - R$ 140

PISO 2 - CAMAROTE SETOR A

R$ 350 - R$ 175

PISO 2 - MEZANINO ESQUERDO

R$ 290 - R$ 145

PISO 2 - MEZANINO DIREITO 1

R$ 290 - R$ 145

PISO 2 - MEZANINO DIREITO 2

R$ 280 - R$ 140

PISO 2 - MEZANINO CENTRAL

R$ 200 - R$ 100

PISO 2 - CAMAROTE SETOR C

R$ 180 - R$ 90

COMO CHEGAR

A Suhai Music Hall está localizada dentro do Shopping SP Market, com acesso direto pela Av. das Nações Unidas e ao lado da estação Jurubatuba da CPTM (Linha 9 – Esmeralda). O local também conta com entrada interna pelo shopping, fácil acesso à Marginal Pinheiros, além de pontos sinalizados para embarque e desembarque de aplicativos e táxis.