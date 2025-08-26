DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Cultura & Lazer Titulo Música

São Paulo terá sequência de shows e festivais no 2º semestre de 2025

Entre os eventos mais aguardados está o The Town, que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos

Natasha Werneck
26/08/2025 | 10:54
FOTO: Camila Cara/Divulgação
FOTO: Camila Cara/Divulgação


São Paulo se prepara para uma intensa agenda cultural e musical no segundo semestre de 2025, com uma sequência de shows e festivais nacionais e internacionais. Entre os eventos mais aguardados está o The Town, que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos.

Até novembro, grandes nomes da música mundial se apresentam na capital paulista, atraindo público de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Entre os principais eventos confirmados estão:

- Coala Festival – 5, 6 e 7 de setembro, Memorial da América Latina

The Town – 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro, Autódromo de Interlagos (Katy Perry, Green Day, Travis Scott, Backstreet Boys, Mariah Carey, Sex Pistols e outros)

Gilberto Gil – 17 e 18 de outubro, Allianz Parque

Guns N’ Roses – 25 de outubro, Allianz Parque

Linkin Park – 8 de novembro, Estádio Morumbi

Dua Lipa – 15 de novembro, Estádio Morumbi

Oasis – 22 e 23 de novembro, Estádio Morumbi

A diversidade de shows reflete a vocação da cidade como um dos principais polos culturais da América Latina, capaz de receber tanto festivais de grande porte quanto apresentações de artistas consagrados. A programação inclui desde pop e rock internacional até música brasileira contemporânea, oferecendo opções para diferentes públicos.

A localização dos principais espaços de eventos, como Memorial da América Latina, Allianz Parque e Estádio do Morumbi, permite fácil acesso por transporte público e rodovias. A mobilidade da cidade se mostra um fator estratégico para receber turistas e paulistanos interessados na agenda musical.

Especialistas em cultura e turismo destacam que a combinação de shows e festivais contribui para movimentar a economia local, desde hotéis e restaurantes até comércio e transporte. Ao mesmo tempo, o calendário reforça o papel de São Paulo como cidade anfitriã de grandes espetáculos internacionais, consolidando sua relevância no cenário musical global.


