Burger King lança nova coleção de brinquedos do anime 'Naruto'

O Burger King anunciou que a partir de 3 de setembro os personagens de Naruto voltam a estampar os brinquedos do Combo King Jr. A nova leva traz oito figuras inspiradas em nomes populares do anime: Naruto, Sakura, Rock Lee, Sasuke, Hinata, Gaara, Kakashi e Neji.
Antes da chegada oficial às lojas, os itens estarão disponíveis em pré-venda para membros do Clube BK, de 30 de agosto a 2 de setembro. Nesse período, será possível resgatar um dos brinquedos em troca de 190 pontos do programa de fidelidade. A lista de restaurantes participantes está disponível no link: bit.ly/3JCkOgp. O Grande ABC receberá unidades da coleção.
O Combo King Jr., que acompanha um dos brinquedos, inclui sanduíche de pão, carne e queijo (ou a opção com quatro unidades de BK Chicken ou Chicken Jr.), batata pequena, suco e o item da coleção. O preço varia: a partir de R$ 30,90 em pedidos feitos no balcão, totens de autoatendimento, Clique e Retire e BK Drive, e a partir de R$ 36,90 no BK Delivery. A promoção é válida até 4 de novembro ou enquanto durarem os estoques.
