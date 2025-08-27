Atriz sul-coreana volta aos holofotes após vídeo e rumores de namoro com Jimin, do BTS

A atriz sul-coreana Song Da Eun voltou a ser assunto nas redes sociais e na imprensa de entretenimento após publicar um vídeo em sua conta no TikTok, que rapidamente se tornou viral. A razão? A breve aparição de Jimin, integrante do grupo BTS, reacendendo antigos rumores de um possível relacionamento entre os dois.

Na gravação, o cantor aparece saindo de um elevador aparentemente surpreso com a presença de quem grava o vídeo. A reação espontânea de Jimin ao dizer "Você me assustou. Sabia que eu viria? Eu vim de propósito sem avisar", deu combustível para que fãs e internautas voltassem a discutir a relação entre ele e a atriz.

Os boatos sobre um suposto namoro entre Jimin e Song Da Eun não são recentes. Desde 2022, a atriz tem sido vinculada ao nome do astro, inclusive alegando publicamente que os dois estariam juntos há anos e vivendo sob o mesmo teto.

Em declarações anteriores à imprensa coreana, Song afirmou que possui provas que sustentam suas afirmações, além de garantir que não teme possíveis processos ou retaliações por parte dos fãs do BTS.

Quem é Song Da Eun

Song Da Eun começou sua carreira em 2011 na série Cant Live with Losing, da emissora MBC, mas ganhou maior visibilidade após participar da segunda temporada do reality show Heart Signal, exibido pela Channel A em 2018. Na época, formou par romântico com o participante Jung Jae Ho, com quem manteve um breve relacionamento após o fim do programa.

Desde então, atuou em produções como Once Again (2020), da KBS 2TV, e Mother (2020), da tvN.