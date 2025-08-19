YOUNITE estreia turnê no Brasil e promete experiências únicas aos fãs

O grupo de K-pop YOUNITE desembarcou no Brasil neste mês de agosto para uma turnê nacional com apresentações em diversas cidades. Antes dos shows em São Paulo, o Diário participou da coletiva de imprensa do grupo, que demonstrou empolgação para conhecer os fãs brasileiros.

“Os fãs são muito calorosos, a energia é enorme. É algo que realmente estávamos esperando e ansiando bastante”, destacou Eunho, um dos integrantes.

Formado por oito membros – Sion, Hyungseok, Kyungmun, Woono, Steve, Dey e Eunho –, o grupo preparou surpresas especiais para a turnê, incluindo uma versão remix da música Poco Loco, com referências latinas e brasileiras, sem perder sua essência. O novo single Bomba também será apresentado ao vivo, prometendo transformar a energia do público em espetáculo.

“Nós acabamos de lançar Bomba, e acredito que, ao apresentá-la, poderemos extrair toda a energia do público brasileiro e mostrar algo realmente incrível”, contou Sion.

Os integrantes ressaltaram ainda a importância de levar a turnê para cidades que normalmente não recebem grandes shows de K-pop, fugindo do eixo São Paulo–Rio de Janeiro:

“Levando o grupo para se apresentar em cidades que geralmente não estão na rota, acreditamos que é uma oportunidade não só de mostrar o K-pop e a cultura coreana, mas também de apresentar o próprio YOUNITE”, afirmou Kyungmun.

De acordo com Cheul Hong Kim, diretor do CCCB (Centro Cultural Coreano no Brasil), a turnê itinerante aproxima o K-pop de fãs que muitas vezes não têm acesso a grandes apresentações, reforçando a presença da cultura coreana no país. A expectativa é reunir mais de 100 mil pessoas ao longo do mês.

O show em São Paulo ocorreu no último fim de semana, durante o Festival da Cultura Coreana, marcando a abertura oficial da série de apresentações pelo Brasil.

Próximas apresentações da K-Turnê 2025

Curitiba: 19 de agosto, Teatro Positivo, às 20h

Piracicaba: 21 de agosto, Teatro São José, às 20h

Rio de Janeiro: 24 de agosto, Teatro Claro Net, às 20h30

Belo Horizonte: 26 de agosto, Autêntica, às 20h

Goiânia: 28 de agosto, Teatro Madre Esperança Garrido, às 20h

Brasília: 30 e 31 de agosto, K-Festival, Parque da Cidade