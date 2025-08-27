Veja a charge do 'Diário' para o dia 27 de agosto de 2025

O Polo Petroquímico de Capuava reforçou as ações de segurança após a ‘Noite dos Balões’ em Santo André. No último sábado (23), o município andreense registrou 11 ocorrências envolvendo os artefatos que provocaram quatro pontos de incêndio, sem registro de vítimas. O galpão de uma empresa no bairro Campestre precisou ser demolido porque as chamas comprometeram a estrutura. A Polícia Civil investiga o caso, mas até o momento ninguém foi preso.

