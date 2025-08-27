Prefeitura de São Paulo vai ampliar oferta de canabidiol na rede pública

A Secretaria Municipal da Saúde da Capital anunciou que passará a usar medicamentos à base de canabidiol, substância química da cannabis, para o tratamento de mais de 30 tipos de doenças ou transtornos pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

Os pacientes, que anteriormente recorriam a via judicial para conseguir o tratamento, agora poderão obter prescrições médicas de forma mais acessível na rede pública da Capital.

O tratamento à base de canabidiol será destinado inicialmente para pacientes com quadros graves ou refratários. Entram na lista das doenças e condições de saúde que poderão receber o tratamento: epilepsias, dores crônicas, doenças neurodegenerativas, transtorno do espectro autista e patologias reumatológicas.

Os médicos legalmente habilitados e capacitados são os únicos que podem prescrever o uso da cannabis medicinal. A secretaria informou que profissionais da rede estão sendo capacitados para oferecer o uso terapêutico do medicamento.

As farmácias municipais de referência serão responsáveis pela venda da medicação.

