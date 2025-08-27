São Bernardo conquista vice no Brasileiro Infantil de Handebol

O handebol de base de São Bernardo voltou a ser destaque no cenário nacional. A equipe masculina infantil garantiu o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro de Handebol, disputado em Caxias do Sul (RS), entre os dias 19 e 23 de agosto.



Caminho até a final



Sob comando do técnico Lucas Siqueira, o time chegou à decisão após vitória apertada sobre o UFME Irmã Feliciana Garcia por 21 a 20. Na grande final, diante do tradicional EC Pinheiros, a disputa foi equilibrada e só definida na prorrogação. O placar terminou em 32 a 30 para os adversários paulistanos.



“Foi um jogo muito disputado, decidido nos detalhes. Esta medalha tem muito significado, reforça que São Bernardo está de volta ao cenário nacional da base. Estou muito feliz com o resultado”, afirmou Lucas, que está em seu terceiro ano no comando da equipe.



História do treinador



Ex-jogador da cidade por 12 anos, Lucas destacou a satisfação de hoje liderar a nova geração. “Depois de defender São Bernardo por mais de uma década, ser treinador aqui é muito gratificante. Nosso time está em evolução e ainda temos o Campeonato Paulista pela frente. Vamos seguir trabalhando, porque o ano não acabou”, disse.



Atletas reconhecidos



O desempenho coletivo também rendeu destaques individuais. Seis jogadores de São Bernardo foram convocados para a seleção do torneio:



- Guilherme Pedra (lateral esquerdo)



- Pedro Henrique Fraga (ponta direita)



- Pietro Alencar (goleiro)



- Pedro Rodrigues (central)



- Davi Lisboa (pivô)



- Enzo Gasparotto (lateral direito)



Reconhecimento



Para o secretário de Esportes e Lazer, Fran Silva, o resultado reforça o trabalho de formação. “Uma equipe talentosa, que demonstrou determinação. Esses jogadores contribuíram de forma decisiva para a conquista da prata. Parabenizo também toda a comissão técnica pelo excelente trabalho com o esporte de base”, destacou.