SBT entra com tudo na disputa pela Copa do Mundo

Apesar de um silêncio em cima, talvez até estratégico, a verdade é que o SBT tem enorme interesse em transmitir a próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026
Apesar de um silêncio em cima, talvez até estratégico, a verdade é que o SBT tem enorme interesse em transmitir a próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026.
Mais do que isso, todo o assunto a respeito já observou avanços bem interessantes.
O que se sabe e o que existe de prático é que, após as tratativas iniciais e rigoroso levantamento de tudo, o assunto foi colocado à mesa da presidente Daniela Beyruti para decisão final.
Caberá a ela responder, se assina ou não, depois de ouvir também aqueles que são mais próximos.
E quando se fala em análises de tudo, é porque houve o cuidado de apurar todas as necessidades artísticas e possibilidades comerciais.
Para fazer a Copa do Mundo, esta próxima ou qualquer uma, os valores envolvidos são de grande monta, daí a necessidade de uma grande operação e união de forças, além de garantias de jogos do Brasil e principais confrontos.
A Globo anunciou que exibirá metade dos jogos da Copa. Isso significa que, das 104 partidas, seus canais mostrarão 52. Já a CazéTV vai transmitir todos os jogos.
LEIA TAMBÉM:
Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado
TV TUDO
Por que não?
É de se lamentar que a Band, com todo tamanho do seu arquivo, que também é um dos mais ricos entre todas as TVs, não tenha até agora se dedicado mais à produção de documentários. Ou realizar trabalhos, que outras, em condições muito menores e quase nenhum material, têm procurado fazer.
Por exemplo
Nota da Anna Luiza Santiago, em O Globo, publicada no começo da semana, fala do documentário do Adilson Maguila Rodrigues no Globoplay. Não é por nada, mas ninguém mais que a Band, responsável por toda carreira dele, deveria se encarregar disso.
SBT Repórter
A volta do SBT Repórter, ontem, claro, entra com uma das raras exceções, mas o desejo de restabelecer o SBT raiz, sempre repetido pela sua direção, precisa obedecer certos limites e se valer de uma certa coerência. Nem tudo que funcionou e foi bem no passado, tem chance de repetir o sucesso nos dias atuais.
Na paralela
O SBT raiz pode ser também muito bem resgatado através de novas iniciativas. É o que aqui se falou sobre Porta dos Desesperados num tempo como os de agora, quais as possibilidades comerciais de um programa como esse?
Come cru
Hoje não se fala mais em fracasso de Vale Tudo e nem mesmo se encontra algum desavisado insistindo em comparações com a antiga. De uma vez por todas, ninguém, em nenhuma novela, deve querer montar um tratado ou traçar opiniões definitivas, com na base no primeiro ou primeiros capítulos. As chances de queimar a língua nos cento e tantos pela frente sempre é enorme.
Trabalho de campo
Bruna Linzmeyer, nas pesquisas para Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, com estreia dia 31 na HBO Max, encontrou relatos de pessoas que sobreviveram ao HIV nos anos 1980 graças a medicamentos trazidos por comissários de bordo, trajetória semelhante à vivida por sua personagem. Revelação feita a Anne Braune, do Canal Like e da Claro tv+. Domingo no ar.
Na fila
A Record ainda tem duas temporadas de Reis – A Emboscada e A Esperança – para mostrar na TV aberta. Segundo o seu pessoal, a ordem é obedecer a cronologia das reprises, atualmente na sétima – O Pecado – e só então entrar com as duas inéditas.
Atenção!
A TV Cultura transmite, neste domingo, a última prova da temporada 2025 da Fórmula Indy, no oval do Nashville Superspeedway. Sobre a próxima temporada, em 2026, a emissora ainda não tem um posicionamento. Como já comentado por aqui, fala-se em uma mudança (ou retorno) para a Band.
Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.