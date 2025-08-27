SBT entra com tudo na disputa pela Copa do Mundo

Apesar de um silêncio em cima, talvez até estratégico, a verdade é que o SBT tem enorme interesse em transmitir a próxima Copa do Mundo, nos Estados Unidos, Canadá e México, em 2026.

Mais do que isso, todo o assunto a respeito já observou avanços bem interessantes.

O que se sabe e o que existe de prático é que, após as tratativas iniciais e rigoroso levantamento de tudo, o assunto foi colocado à mesa da presidente Daniela Beyruti para decisão final.

Caberá a ela responder, se assina ou não, depois de ouvir também aqueles que são mais próximos.

E quando se fala em análises de tudo, é porque houve o cuidado de apurar todas as necessidades artísticas e possibilidades comerciais.

Para fazer a Copa do Mundo, esta próxima ou qualquer uma, os valores envolvidos são de grande monta, daí a necessidade de uma grande operação e união de forças, além de garantias de jogos do Brasil e principais confrontos.

A Globo anunciou que exibirá metade dos jogos da Copa. Isso significa que, das 104 partidas, seus canais mostrarão 52. Já a CazéTV vai transmitir todos os jogos.

