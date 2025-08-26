Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado

A diva pop Taylor Swift e o astro do futebol americano Travis Kelce anunciaram o noivado em uma postagem no Instagram, encerrando especulações que circulavam há meses. A cantora brincou na legenda das fotos: “Your English teacher and your gym teacher are getting married” — “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”



O registro inclui um clique romântico do jogador ajoelhado em um jardim florido, seguido por um close no anel de noivado — um diamante com design elegante que causou admiração nas redes.



A publicação veio após meses de rumores, quando fontes próximas já indicavam que o pedido estava por vir.



O casal iniciou o relacionamento de forma discreta no verão de 2023, após Travis Kelce comentar em seu podcast sobre a tentativa de entregar, sem sucesso, uma pulseira com seu número para Taylor durante um show da “Eras Tour”. A conexão floresceu e se tornou pública em setembro, quando Taylor apareceu em um jogo do Kansas City Chiefs, segurando a mão de Kelce.



Desde então, os dois têm sido presença frequente na mídia e em eventos esportivos, com apoio mútuo em marcos como a participação de Kelce nos shows da turnê de Taylor e a presença dela em jogos importantes do futebol americano.