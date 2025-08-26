DGABC
DGABC

Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo Celebridades

Taylor Swift e Travis Kelce anunciam noivado

O registro inclui um clique romântico do jogador ajoelhado em um jardim florido, seguido por um close no anel de noivado — um diamante com design elegante que causou admiração nas redes

Natasha Werneck
26/08/2025 | 14:15
Compartilhar notícia
FOTO: Redes sociais
FOTO: Redes sociais Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A diva pop Taylor Swift e o astro do futebol americano Travis Kelce anunciaram o noivado em uma postagem no Instagram, encerrando especulações que circulavam há meses. A cantora brincou na legenda das fotos: “Your English teacher and your gym teacher are getting married” — “Sua professora de inglês e seu professor de educação física vão se casar”

O registro inclui um clique romântico do jogador ajoelhado em um jardim florido, seguido por um close no anel de noivado — um diamante com design elegante que causou admiração nas redes. 

A publicação veio após meses de rumores, quando fontes próximas já indicavam que o pedido estava por vir.

O casal iniciou o relacionamento de forma discreta no verão de 2023, após Travis Kelce comentar em seu podcast sobre a tentativa de entregar, sem sucesso, uma pulseira com seu número para Taylor durante um show da “Eras Tour”. A conexão floresceu e se tornou pública em setembro, quando Taylor apareceu em um jogo do Kansas City Chiefs, segurando a mão de Kelce.

Desde então, os dois têm sido presença frequente na mídia e em eventos esportivos, com apoio mútuo em marcos como a participação de Kelce nos shows da turnê de Taylor e a presença dela em jogos importantes do futebol americano.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.