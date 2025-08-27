Aprovação de 78% é resultado da experiência de Gilvan, diz Lopes

O líder de governo na Câmara de Santo André, vereador Fábio Lopes (Cidadania), afirmou ao Diário que a aprovação de 78,3% ao governo do prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) é resultado do trabalho e da experiência acumulada pelo tucano ao longo dos anos no Executivo. Gilvan já foi secretário de Desenvolvimento Econômico, da Saúde, superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental), além de ter atuado em diversas outras Pastas da administração municipal.

Pesquisa do Instituto Paraná divulgada pelo Diário na segunda-feira (25) revelou que oito em cada dez andreenses estão satisfeitos com a condução do governo municipal, com índices expressivos de aprovação em diferentes segmentos da população. De acordo com o levantamento, 79,8% das mulheres aprovam a atual administração. Entre os homens, o índice é de 76,5%.

“Gilvan foi escolhido pelo (ex) prefeito Paulo Serra (PSDB, para sucedê-lo) pela competência que tem. O prefeito sempre foi muito compromissado em todas as secretarias pelas quais passou. Desempenhou um bom trabalho. Então, não seria diferente à frente da Prefeitura”, afirmou Fábio Lopes.

Segundo o parlamentar, o prefeito passou os últimos oito anos inserido na administração municipal, período em que aprendeu, compreendeu os processos e, agora, coloca em prática tudo o que assimilou ao longo desse tempo. O vereador destacou ainda que, além dessa continuidade, Gilvan está muito focado na modernização e na tecnologia.

“Acredito que essas ferramentas podem ter impactado sim (no alto índice de aprovação). Até porque, não adianta fazer gestão sem controle e para ter controle você precisa de tecnologia e o Gilvan, sabiamente, foi buscar esses caminhos. Acho que agora, com o Parque Tecnológico com muito mais corpo, o prefeito está encontrando essa linha, de aliar gestão com tecnologia em todas as áreas”, pontuou.

Para o cidadanista, a im-plementação de ferramentas tecnológicas pela administração municipal deve garantir melhorias contínuas, já que esses recursos facilitam os processos, ampliam o controle e tornam as decisões mais coerentes, alinhadas às demandas da população.

Entre os projetos implementados pela atual gestão, Fábio Lopes destacou o Obra Fácil, que visa simplificar a legislação para licenciamentos urbanísticos e agilizar os procedimentos nas práticas construtivas. Com a simplificação dos processos, empreendimentos e obras de atividades de necessidade básica terão o prazo de análise e emissão de alvarás e licenciamentos reduzido de 30 para 15 dias.

“É um projeto muito interessante. Até porque, o grande erro que tivemos no Plano Diretor de 2016 foi perder a caracterização de cidade industrial. De perder a possibilidade de (atrair) pequenos negócios. Com o Obra Fácil vamos fazer esse resgate. Para além de protocolos, poderemos voltar a dar vida a prédios que realmente estavam subutilizados. Com isso, com certeza, teremos mais investimentos na cidade nesse sentido”, destacou o líder de governo.

