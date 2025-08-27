Câmara realça crítica a secretariado andreense

A insatisfação dos vereadores com integrantes do primeiro escalão do governo de Santo André não se restringe ao presidente da Câmara, Carlos Ferreira (MDB), que foi o primeiro a ir à tribuna para defender a troca do secretariado e denunciar ingerência de gente de fora na estrutura administrativa comandada pelo prefeito Gilvan Ferreira (PSDB). Na sessão de ontem do Legislativo, outros parlamentares ocuparam o microfone para realçar as críticas aos secretários, praticamente todos oriundos da gestão anterior. Bahia do Lava Rápido (PSDB) foi um dos mais incisivos, ao dizer, inclusive, que se sente “perseguido” por agentes de trânsito da cidade. Nino Brandão (Avante) denunciou desrespeito dos representantes do Executivo ao ignorar os legisladores durante eventos oficiais. “Parece que somos bichos”, comparou. A temperatura tem subido tanto nos últimos dias que já há quem fale que uma reforma no secretariado sai antes do fim do ano. A ver.

BASTIDORES

No barco

Um dos principais nomes do grupo que deu suporte ao prefeiturável Fabio Palacio (Podemos) na eleição de São Caetano em 2024, Juan Carlos Pentaloza Munoz (foto) acaba de ser nomeado assessor no Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), autarquia ligada ao Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo municipal. É mais uma conquista política do prefeito Tite Campanella (PL) na batalha de deixar o antecessor José Auricchio Júnior (PSD) falando sozinho na raia – quem diria! – oposicionista.

Acelerador

O prefeito Gilvan Ferreira anunciou ontem a antecipação da entrega da UBS (Unidade Básica de Saúde) Vila Helena. Inicialmente previsto para abril de 2026, o equipamento agora será inaugurado em fevereiro do mesmo ano. A decisão foi tomada durante vistoria à obra, que já está na fase de acabamento, graças ao ritmo acelerado dos trabalhos.

Parceria?

Prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB) visitou a unidade do Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) em São Bernardo. A agenda teve o objetivo, segundo o chefe do Executivo riograndense, de discutir “possibilidades” e “compreender” as necessidades de mão de obra da indústria “para que a Prefeitura possa dar incentivos e formar parcerias”.

Invertida

A discussão sobre a Secretaria de Governo ter controle sobre boa parte do dinheiro que é destinado a obras elevou a temperatura na sessão de ontem da Câmara de São Caetano. O oposicionista Edison Parra (Podemos) descia o malho no governo quando Matheus Gianello (PL), ex-titular da Pasta de Planejamento do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD), ao tentar explicar a situação, confundiu ainda mais as coisas. Ao que Parra arrematou: “Se você, que era o secretário, não sabe...” Gargalhadas generalizadas encerraram o debate.

Para pôr na parede

Ao saber que o prefeito de Santo André, Gilvan Ferreira (PSDB), havia gostado da charge publicada na edição de 7 de agosto do Diário, que o retratara como defensor em Brasília dos interesses da indústria pneumática, uma das grandes empregadoras e geradoras de impostos da cidade, o chargista Luiz Carlos Fernandes decidiu presentear o tucano com o desenho original. Ontem à tarde, o diretor adjunto de Redação do jornal, Nilton Valentim, entregou o quadro para o chefe do Executivo.