Caixa sorteia números da Quina 6.810; prêmio é de R$ R$ 13,76 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.810 da Quina nesta terça-feira (26). As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 13,76 milhões

Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 07- 08 – 34 – 61 – 75.

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O próximo sorteio, da Quina 6811, é nesta quarta-feira (27), a partir das 20h.

