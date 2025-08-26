Confira os números do concurso 3479 da Lotofácil

A Caixa divulgou o resultado do concurso 3.479 da Lotofácil, durante transmissão ao vivo nesta terça-feira (26), valendo R$ 1,8 milhão.

O apostador deve acertar de 11 a 15 números, segundo as regras do jogo.

As dezenas sorteadas no Espaço da Sorte foram 01 – 05 – 06 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 19 – 23 – 24 – 25.

O próximo sorteio, do concurso 3.480 da Lotofácil, será quarta-feira (27), a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal ou aplicativo da Loterias Caixa. Para apostar, é preciso ter mais de 18 anos.

São 25 números disponíveis e os apostadores podem fazer jogos de 15 a 20 dezenas escolhidas. A menor aposta custa R$ 3.

Os sorteios ocorrem de segunda-feira a sábado, sempre às 20h (horário de Brasília). São válidas apostas feitas até as 19h da data do sorteio.

