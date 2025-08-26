DGABC
Terça-Feira, 26 de Agosto de 2025

Política Titulo Eleições 2026

Intenção de votos em Paulo Serra para governador atinge 7,8%

Levantamentos realizados pelo Instituto Paraná mostram crescimento no apoio a eventual candidatura do ex-prefeito nos últimos meses

Angelica Richter
26/08/2025 | 16:46
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC
FOTO: Claudinei Plaza/DGABC


 O ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vem ganhando força na disputa pelo Governo do Estado de São Paulo, segundo nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada ontem. O tucano aparece com até 7,8% das intenções de voto em cenários estimulados sem o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado para eventual candidatura à Presidência da República.

Entre os meses de maio e agosto, Paulo Serra apresentou crescimento em todos os cenários estimulados da pesquisa. O resultado deste mês representa avanço em relação ao levantamento anterior, realizado em julho, quando o tucano marcou até 6,7% nas intenções de voto. Em alguns cenários da pesquisa atual, o ex-prefeito supera o vice-governador Felício Ramuth (PSD) e o presidente da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo), André do Prado (PL). 

O andreense apresentou crescimento também em cenários estimulados em que é citado o governador, atingindo 5,1%, ante 4,5% no levantamento divulgado em julho. Nesse contexto, Serra aparece à frente do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga (Republicanos), que conta com alta aprovação de seu governo e grande popularidade. 

Presidente estadual do PSDB, Paulo Serra é citado em todos os sete cenários testados e no espontâneo, onde não são apresentados eventuais candidatos a governador nas eleições de 2026. Neste último cenário, o andrense empata com Manga e mais lembrado pelos entrevistados do que André do Prado e Felicio Ramuth.

O ex-prefeito de Santo André registra os melhores resultados em cenários com a presença do prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB)) e do ministro do Empreendedorismo, Mário França (PSB), sem Tarcísio de Freitas, com percentuais que variam entre 6,1% e 7,8%. 

O levantamento foi realizado pelo Paraná Pesquisas entre os dias 21 e 24 de agosto, com 1680 eleitores, em 85 municípios. O grau de confiança é de 95% para margem estimada de erro de aproximadamente 2,4 pontos percentuais para mais ou menos. 

