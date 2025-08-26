DGABC
Cultura & Lazer Titulo Cinema

14 clássicos nas telonas: Cinemark exibirá animações renomadas do Ghibli Fest 2025

Festival do Studio Ghibli no Brasil entra no circuito da rede do dia 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4 de setembro no site e app

Do Diário do Grande ABC
26/08/2025 | 14:05
FOTO: Divulgação
FOTO: Divulgação


Kiki, Totoro, Chihiro e tantos outros personagens marcantes da filmografia do Studio Ghibli vão retornar às telas da Cinemark entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro. 14 títulos renomados da parte um do Ghibli Fest 2025 — dentre eles, dois indicados e um vencedor do Oscar — entrarão em cartaz na rede. Todas as unidades participantes serão reveladas em breve. A pré-venda de ingressos abre oficialmente em 4 de setembro no site e app. Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.

Confira a lista completa de filmes que serão exibidos:

A Viagem de Chihiro (DUB/LEG) - Vencedor do Oscar

Meu Amigo Totoro (DUB/LEG)

O Castelo Animado (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar

Ponyo: Uma Amizade que Veio do Mar (DUB/LEG)

O Serviço de Entregas da Kiki (DUB/LEG)

Porco Rosso: O Último Herói Romântico (DUB/LEG)

Vidas ao Vento (DUB/LEG) - Indicado ao Oscar

Nausicaä do Vale do Vento (LEG)

Sussurros do Coração (DUB/LEG)

Pom Poko: A Grande Batalha dos Guaxinins (DUB/LEG)

Meus Vizinhos, os Yamadas (DUB/LEG)

Memórias de Ontem (DUB/LEG)

Eu Posso Ouvir o Oceano (DUB/LEG) 

Da Colina Kokuriko (LEG)

Serviço:

Ghibli Fest 2025

Quando: De 18 de setembro a 1º de outubro. Pré-venda de ingressos abre em 4 de setembro.

Onde: Lista completa de unidades participantes em breve.

Membros Cinemark Club podem aproveitar o benefício do plano Black e resgatar seus ingressos para este festival.

Sesc Consolação exibe mostra dedicada a Wong Kar-wai; veja datas e filmes


