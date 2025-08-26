Prêmio Bibi Ferreira 2025 tem data marcada e define processo de votação

A maior celebração do teatro musical e da dramaturgia já tem data marcada. O prêmio Bibi Ferreira 2025 acontece no dia 15 de outubro, das 20h às 23h, no Teatro Santander, localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, em São Paulo.

Reconhecido como um dos principais prêmios da artes cênicas do país, o Bibi Ferreira chega à sua nova edição com 31 categorias em disputa. O processo de indicação é conduzido por um comitê de 11 jurados, formado por jornalistas, diretores, coreógrafos, músicos e cantores.

Ao longo do ano, os jurados assistem a todos os musicais e peças de teatro que se enquadram nas regras do prêmio. Para garantir a participação integral, a organização agenda individualmente as idas de cada jurado às produções em cartaz.

Após a reunião do Comitê de Indicação, é definida a lista oficial de indicados. Em seguida, a votação é aberta a profissionais da classe artística – incluindo artistas que foram indicados ou premiados nas duas últimas edições – além dos próprios jurados. Dessa combinação de votos surgem os vencedores do prêmio.

